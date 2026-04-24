לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה בצהריים (שישי) את דוח הבריאות השנתי שלו, ושבו נחשף כי לפני שנה וחצי עבר ניתוח להסרת גידול סרטני והקרנות.

"ב-29 בדצמבר 2024 עבר ראש הממשלה טיפול ניתוחי להגדלה שפירה של הערמונית. הפרוצדורה עברה בהצלחה וללא כל סיבוכים. בבדיקת MRI שבוצעה כחלק ממעקב שגרתי לאחר הניתוח הודגם מוקד זעיר, פחות מסנטימטר, בעל מאפיינים מחשידים בערמונית", צוין בדוח.

"בדיקה נוספת הוכיחה שאכן מדובר בגילוי מקרי ובשלב מוקדם של סרטן הערמונית. מדובר בגילוי מוקדם של נגע זעיר, ללא גרורות, כפי שהוכיחו מעל לכל ספק כל יתר הבדיקות. בנגעים מסוג זה ניתן להמשיך במעקב צמוד בלבד או בטיפול קרינתי קצר וממוקד. ראש הממשלה בחר באפשרות של טיפול".

עוד נמסר כי "הטיפול בניהולו של פרופ' אהרון פופובצר יחד עם דר' מרק ויגודה ודר' שרגא גרוס עבר בהצלחה מלאה עם היעלמות מלאה של הנגע, כפי שהוכיחו כל בדיקות הדימות (רנטגן) והמעבדה".

פרופ' פופובצר מסר אחרי חשיפת הדוח: "אני מנהל את האגף האונקולוגי בבית חולים הדסה בירושלים. לפני מספר חודשים במסגרת מעקב שגרתי לחלוטין, התגלה אצל ראש הממשלה באופן מקרי ממצא של 0.9 סנטימטר. ראש הממשלה עבר בירור מקיף והתברר שמדובר במחלה בשלב מוקדם ביותר. חשוב לציין שמדובר במחלה נפוצה ביותר, שכיחה ביותר בקרב חולים מעל גיל 70.

"לאחר שראש הממשלה עבר בירור מקיף שלם, הוצאו כפי המקובל לראש הממשלה שתי אופציות טיפוליות. אופציה ראשונה, מעקב בלבד, אופציה שנייה טיפול קרינתי. ראש הממשלה בחר באופציה השנייה ועבר טיפול קרינתי מודרני ממוקד בבית חולים הדסה לפני חודשיים וחצי. בתום הטיפול, לאחר כחודשיים וחצי, ראש הממשלה עבר בירור שכלל הדמיות ובדיקות דם. אנחנו יכולים לומר לפי לפי הממצאים של בדיקות הללו שהמחלה נעלמה. אין עדות למחלה. ראש הממשלה ימשיך במעקב שגרתי, סטנדרטי כפי המקובל".

נתניהו עצמו הודה ברשת ה-X כי ביקש לעכב את פרסום הדוח בחודשיים "היום התפרסם הדו"ח הרפואי השנתי שלי. ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.

אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים: 1 - ברוך השם, אני בריא. 2 - אני בכושר גופני מצויין. 3 - הייתה לי בעיה רפואית קטנה בערמונית שטופלה לחלוטין. תודה לאל, זה מאחוריי. לפני שנה וחצי עברתי ניתוח מוצלח בערמונית שפירה מוגדלת ומאז אני במעקב רפואי שגרתי. במעקב האחרון התגלה כתם קטנטן של פחות מסנטימטר בערמונית. בבדיקה התברר שמדובר בשלב מוקדם מאוד של גידול ממאיר, ללא שום התפשטות או גרורות.

הרופאים אמרו לי שזה מאוד שכיח אצל בני גילי, ושיש שתי אפשרויות: 1 - לא חייבים לטפל בזה, ניתן להישאר במעקב בלבד. אפשר לחיות עם זה, ורבים עושים זאת. 2 - לעבור טיפול ולהסיר את הבעיה. אתם כבר מכירים אותי. כשמעבירים לי מידע בזמן על סכנה אפשרית, אני רוצה לטפל בה מייד. זה נכון ברמה הלאומית וגם ברמה האישית. זה מה שעשיתי. עברתי טיפול ממוקד שהסיר את הבעיה ולא השאיר לה זכר. הגעתי לכמה טיפולים קצרים, קראתי ספר, והמשכתי לעבוד. הכתם נעלם לחלוטין. ברוך השם ניצחתי גם את זה. אני מבקש להודות לרופאים ולצוותים הרפואיים הנפלאים של בית החולים "הדסה" בירושלים. מכם, אזרחי ישראל, יש לי רק בקשה אחת: שימרו על הבריאות שלכם. היבדקו, והישמעו להנחיות הרופאים. ומכאן, ערב שבת, אני מתפלל לשלום פצועינו בגוף ובנפש, ושולח להם חיבוק חם ורפואה שלמה בשמכם. שבת שלום".