ארגון הטרור חיזבאללה משתמש באופן חזרתי וקבוע במוסדות ובציוד רפואי, ובפרט באמבולנסים, לצורך הסתרת פעילות טרור. הארגון משתמש בכלי רכב ובצוותים רפואיים כמסווה להעברת אמצעי לחימה ומחבלים, ובכך פוגע בהגנה המיוחדת המוקנית להם לפי הדין הבינלאומי.

צה"ל מזהה כי מאמצי פינוי האוכלוסייה בדרום לבנון, שנועדו להגן על אזרחים, מקשים על מחבלי חיזבאללה להיטמע ולנוע במרחב. ולכן, הגביר הארגון את השימוש באמבולנסים כאמצעי לניוד מחבלים בין מוקדים שונים, תוך הסוואת זהותם.

כוחות חטיבת גולני ביצעו השבוע סריקות במרחב קנטרה, בעקבות חיסול מחבלים חמושים שהפרו את הפסקת האש והיוו איום. במהלך הסריקות, אותר אמבולנס ששימש את המחבלים להסתרת אמצעי לחימה. בין האמצעים שאותרו: מטענים, מרגמות, מחסניות ורימון.

באירוע נוסף בחודש האחרון, כוחות חטיבה 7 נתקלו במחבל מארגון הטרור חיזבאללה, שפעל בצמוד לאמבולנס ונשא נשק מסוג RPG, המחבל ירה לעבר הכוחות וחוסל. לאחר ההיתקלות אותרו באמבולנס אמצעי לחימה ששימשו את המחבל להתבססות במרחב וניהול לחימה "מוגנת" ממנו.

בתיעודים נוספים נראים מחבלים ששרדו תקיפות צה"ל, בורחים בריצה ומסתתרים בשטח עד להגעת אמבולנס, אשר אוסף אותם כשהם מושכבים על אלונקה בתוך שק גופות וללא פגע.