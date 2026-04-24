אדמות המולדת בשטחים הפתוחים ביהודה ושומרון הן עתיד ההתיישבות, הביטחון והחקלאות.

דווקא בעומק השטח נקבעת המציאות. מי שנמצא שם, מעבד, בונה ומפתח - הוא זה שמעצב את הגבולות בפועל.

מי שלא יהיה שם - פשוט לא יהיה. אדמות המולדת בשטח הפתוח יקבעו את עתידה וביטחונה של מדינת ישראל.

יהודה שמואל הי"ד חי, ולצערנו גם נפל כחייל במערכה על אדמות המולדת בעומק השטח.

נפגשנו הבוקר בחוות שובה ישראל עם שותפי וחברי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ, שמחולל מהפכה באדמות המולדת בשטח הפתוח.

השר סמוטריץ מכיר היטב את השטח, מבין את המשמעות ורואה את החשיבות במהלך ארוך טווח של חקלאות והתיישבות.

דיברנו על כך שצוואתו הבלתי כתובה של יהודה שמואל הי"ד היא פיתוח אדמות המולדת בשטחים הפתוחים.

אנחנו יוצאים למסע לפעול מכוחו של יהודה שמואל הי"ד, להמשיך את המהפכה, לצאת מגדרות התודעה ולחזור הביתה - אל המרחבים הפתוחים שקוראים לנו לשוב אליהם.

אנחנו יוצאים לדרך עם המילים הנפלאות של יורם טהרלב:

לנו קוראים המרחקים הפתוחים הארוכים ההרים, העמקים לא נעצור. זו הריצה שאין לה סוף אין לה בית אין לה חוף לא להגיע רק לשאוף לא לעצור.

ארץ גדולה ורבה אין לנו בה רגע מנוח לנו קורא המרחב האופק הבהיר. ארץ גדולה ורבה ועל גבה אלף שנותיה לנו קורא המרחב לבנו עוד צעיר.

אין לנו רגע לחלום לא בלילה לא ביום רק לנוע ולנשום לא לעצור. באפלה, בסערה, גם בטוב, גם ברע אם התחלנו אין ברירה לא נעצור.

לא יעצרנו הכאב לא הלהט הצורב כל עוד פועם בנו הלב לא נעצור.