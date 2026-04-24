ההילולה במירון בל"ג בעומר צפויה להתבטל בשלל החשש לחידוש הלחימה מול חיזבאללה ומול איראן.

משרדי הממשלה המעורבים בהפקת ההילולה קיבלו הנחיה להקפיא את ההיערכות לאירוע המוני ולהפסיק את מכירת הכרטיסים.

משרד ירושלים ומסורת ישראל מסר כי "לא קיבל הנחיה רשמית מטעם פיקוד העורף או מערכת הביטחון בנוגע להילולת רשב"י במירון.

בהתאם למדיניות שנקבעה בחוק ובתיאום עם משטרת ישראל ופיקוד העורף, המשרד פעל בכל התקופה האחרונה להיערך להילולה רגילה ושמחה, בכדי להבטיח את שלום הציבור. כלל הגורמים המעורבים בעניין בראשות רה"מ מקיימים דיונים בנושא ועדכונים ייצאו בהתאם".

בישראל גוברת ההערכה כי ארה"ב תחדש את הלחימה מול איראן וכי בלבנון על אף שהנשיא טראמפ הכריז במהלך הלילה כי הפסקת האש תוארך בשלושה שבועות, חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש.

בלי קשר למצב הביטחוני המשטרה טרם אישרה את האירוע ואף השבוע שיגרה אזהרה חריפה לוועדת החמישה, וקבעה כי בשלב זה לא ניתן יהיה לאשר את קיום האירוע ההמוני.

במכתב רשמי של משטרת מחוז צפון נאמר כי גורמי המקצוע, חברות ההפקה והספקים מנועים מלהיכנס לשטח כדי לבצע את עבודות התשתית והבטיחות הקריטיות.

במשטרה מבהירים כי מדובר בפעולות חיוניות שאין עליהן פשרה, בהן הקמת גדרות, סלילת נתיבי חירום, הסדרת תאורה, תשתיות כיבוי והתקנת עזרים טכנולוגיים שנועדו להבטיח את שלום הציבור. ללא עבודות אלו, מדגישים במשטרה, לא ניתן לקיים אירוע המוני בצורה בטוחה וסדורה.