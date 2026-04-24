בבית החולים שיבא בתל השומר מתה מפצעיה נסיה כראדי בת ה-11, שנפצעה באורח אנוש מפגיעת טיל איראני בבני ברק בערב חג הפסח. הלוויתה תתקיים במוצאי שבת.

בכך עלה ל-28 מספר ההרוגים בעורף במהלך מבצע "שאגת הארי".

הילדה בת ה-11 היא אחייניתו של הרב מיכאל לסרי.

מעיריית בני ברק נמסר: "העיר בני ברק מבכה את פטירתה של הילדה נסיה כראדי הי"ד. ראש העיר, מ''מ, סגניו, חברי מועצת העיר ותושבי העיר כולה, המומים וכואבים עם קבלת הבשורה המרה על פטירתה של הילדה נסיה כראדי הי"ד, שהשיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה לאחר שנפצעה באורח אנוש מפגיעת טיל מצרר בערב חג הפסח האחרון. רבבות תושבי העיר, יחד עם כל בית ישראל, העתירו בתפילה ובתחנונים לרפואתה מאז הפציעה הקשה, וליוו בתקווה את מאבקה על חייה בבית החולים "שיבא" בתל השומר. לצערנו הרב, נגזרה הגזרה והפרח הצעיר נקטף בדמי ימיו. אנו משתתפים באבלה הכבד של המשפחה ומתפללים כי הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ימחה דמעה מעל כל פנים ולא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים".

ראש העיר הרב חנוך זייברט מסר: "בני ברק כולה עוטפת ביגון ובתפילה את משפחת כראדי היקרה בשעה קשה זו. אנו מבכים את לכתה של ילדה זכה שכל עתידה היה לפניה, ומתפללים שהקב"ה ישלח נחמה ומרפא ללב ההורים והמשפחה. העירייה תעמוד לימין המשפחה ותלווה אותה בכל הנדרש בעת הכאב והיגון".

אמה סיפרה בראיון לקול ברמה כי 'נסיה' נקראה בשם הזה כי היא נולדה בנס גלוי. "אני זוכרת שהמיילדת צעקה לנו בחדר הלידה שהילדה הזו נולדה בנס".

"נסיה הייתה הילדה הכי מקפידה על הנחיות פיקוד העורף. בכל אזעקה היא הייתה הראשונה לרוץ למרחב המוגן. אבל בשעת האזעקה בבני ברק נסיה ישנה, ולפני שהספיקה לקום ולרוץ - הטיל נפל ופצע אותה באורח קשה מאוד".