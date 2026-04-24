פסק דין עדכני של בג"ץ קובע כי סמכותו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, למנות ניצבים במשטרת ישראל נותרת בידיו וכי חובת ההתייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה חלה רק במינויים רגישים.

היה זה לאחר שהייעוץ המשפטי לממשלה ביקש לטעון בהתאם לדין שנערך לפני מספר ימים כי גם בכל מינוי בן גביר מחויב להתייעץ עם היועצת המשפטית לממשלה.

לפסק הדין המלא

אך כאן בפסק הדין, הכרעת בית המשפט מצמצמת את הפרשנות שהוצגה על ידי גיל לימון, לפיה כל מינוי של ניצב מחייב התייעצות מוקדמת עם היועמ"שית. בג"ץ קבע כי אין בסיס לפרשנות רחבה זו, וכי ההתייעצות נדרשת רק במקרים בהם מתעוררת רגישות מיוחדת.

עם זאת, גם במקרים אלה, הדגישו השופטים כי הסמכות הסופית לקבלת ההחלטה נותרת בידי השר, ולא בידי הדרג המשפטי.