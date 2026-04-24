ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להתפתחויות אזוריות ואמר כי ישראל פועלת לשינוי פני המזרח התיכון, תוך שיתוף פעולה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולחץ על איראן.

לדבריו, "הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון - וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן: הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא".

נתניהו התייחס גם לזירה הלבנונית ואמר כי ישראל החלה בתהליך להשגת שלום היסטורי עם לבנון, תוך התמודדות עם ניסיונות חבלה מצד חיזבאללה. "כך גם בלבנון: אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון, וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה".

עוד הוסיף ראש הממשלה כי ישראל שומרת על חופש פעולה מבצעי מלא מול איומים, כולל כאלה המתהווים. לדבריו, "אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול ותקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון".