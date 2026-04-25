לשכת ראש הממשלה הודיעה (מוצאי שבת) כי ראש הממשלה נתניהו הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון.

מאוחר יותר אישר צה"ל כי תקף מבנים בשימוש צבאי ששימשו את חיזבאללה ברחבי דרום לבנון: "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

אזעקות נשמעו אחר הצהריים (שבת) במנרה, מרגליות ומשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות שיגור שתי רקטות מלבנון. אחת מהרקטות התפוצצה בשטח פתוח והשנייה יורטה, ודובר צה"ל מסר כי לא היו נפגעים והגדיר את האירוע, "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על-ידי חיזבאללה".

כשעה לאחר מכן, בשעה 17:17, הופעלו התרעות על חדירת כטב"ם ביישובים בגליל המערבי, בהם חניתה, יערה, מצובה, שלומי, בצת, ראש הנקרה ועבדון. כעבור כעשר דקות הודיע פיקוד העורף כי האירוע הסתיים, ובהמשך נמסר מצה"ל כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ואיבד מגע עם מטרה נוספת, ללא נפגעים.

זמן קצר לפני שיגור הרקטות הודיע צה"ל כי יירט מטרה אווירית חשודה באזור פעילות הכוחות בדרום לבנון, שלא חצתה לשטח ישראל ולכן לא הופעלו התרעות. במהלך היום דווח בלבנון על תקיפות צה"ל במספר אזורים, לצד הודעת פינוי חוזרת של דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, שקרא לתושבים לא לשוב לכפרים בדרום המדינה.

תיעודי ההיתקלות: לוחמי הצנחנים מחסלים 6 מחבלים בבינת ג'בייל צילום: דובר צה"ל

בצה"ל עדכנו כי במהלך היום חוסלו שישה מחבלים בתקיפות שונות, כולל פגיעה ברכב ואופנוע בדרום לבנון, וכן תקיפות באזור הליטאני. עוד נמסר כי כוחות אוגדה 36, גולני והיחידה הרב-ממדית זיהו וחיסלו מחבלים חמושים במספר מוקדים, ובסך הכל חוסלו 15 מחבלים במהלך סוף השבוע.

במהלך הלילה תקף צה"ל משגרים של חיזבאללה בשלושה אזורים בדרום לבנון, וציין כי מדובר באמצעים שהיוו איום ממשי על הכוחות ועל אזרחי ישראל. בצה"ל הדגישו כי התקיפות בוצעו צפונית לקו ההגנה הקדמי.

במקביל, ראשי רשויות בצפון מתחו ביקורת על המשך הירי. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אמר כי, "זו לא הפסקת אש. זה שקט מתוח שהפעם הופר במטח רקטות על מנרה ומרגליות", והוסיף כי האחריות להשבת הביטחון מוטלת על הממשלה.

ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ, אמר כי, "זו לא הפסקת אש מה שקורה אצלנו, זו אולי אש בלי הפסקה". ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, מתח ביקורת נוספת ואמר כי, "שבת, צהריים, הציפורים מצייצות ושוב אזעקות", והוסיף טענות על התנהלות הדרג המדיני והביטחוני.