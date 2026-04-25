השחקנית וצלמת הקולנוע איבון מיקלוש הלכה לעולמה והיא בת 67 במותה.

מיקלוש פרצה לתודעה בשנת 1979 בשם איבון מיכאלי כשגילמה את דמותה של תמי בסרט "יוצאים קבוע", הסרט השני בסדרת סרטי "אסקימו לימון".

בין הישגיה המקצועיים הבולטים: שיתוף פעולה עם אסי דיין בסרטיו "פוטו רומן" ו"הטוב, הרע והלא נורא". היא צילמה גם את הסרט "הנשים ממול" של מיכל אביעד, שזכה בפרס השלום בפסטיבל ברלין.

מיקלוש עבדה גם כמרצה לצילום קולנוע, בין היתר במכללת בית ברל, והעמידה דורות של תלמידים. היא הניחה אחות, ובן - המוזיקאי אלישע מיקלוש הניס, שמתגורר בניו יורק.