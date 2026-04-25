רעות כהן, תושבת רעננה בת 35, בהיריון עם תאומים הובהלה במהלך השבת במצב אנוש לבית החולים מאיר בכפר סבא לאחר שהתמוטטה בביתה.

בבית החולים יילדו את התאומים בניתוח קיסרי, אך הצוות נאלץ לקבוע את מותם של השלושה.

"בת 35 מרעננה, בשבוע ה-28 להריונה הראשון (הריון תאומים), הובהלה במהלך הלילה למרכז הרפואי מאיר במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, לאחר שהתמוטטה בביתה", נמסר מבית החולים. "עם הגעתה בוצע ניתוח קיסרי חירום בחדר טראומה וצוותים רבים המשיכו במאמצי החייאה מתקדמים וממושכים ליולדת ולתינוקות".

"למרות המאמצים הרבים, נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותם של האם ושני התינוקות. סיבת המוות טרם התבררה, האירוע דווח למשרד הבריאות. אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה ומבקשים לכבד את פרטיותה בשעה קשה זו ולהימנע מפניות אליה".

איתי, אחיה של רעות, ספד לה בפוסט שפרסם בפייסבוק "אין מילים שיכולות לתאר את הכאב שאני חש עכשיו. אחותי רעות עזבה אותנו. יחד איתה עזבו גם שתי בנותיה הקטנות, ארבל ותבור, שלא הספיקו להכיר את העולם הזה אבל כבר אהבנו אותן כל כך.

רעות הייתה אישה יוצאת דופן. לוחמת, פייטרית, מלאת חיים. קצינה בצה"ל, עורכת דין, אחות, בת, חברה. מישהי שכל מי שהכיר אותה ידע שיש כאן משהו מיוחד. אני עדיין לא מאמין שהסיפור שלך נגמר, אחותי. ככה פתאום. אוהב אותך את ארבל ותבור יותר מהכל. תנוחי על משכבתך בשלום".