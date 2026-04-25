העיתונאי שאול יצחק שיף הלך לעולמו והוא בן 85. שיף התמודד עם מחלה קשה בשנים האחרונות. הוא נולד בישראל בשנת תש"ב (1941 למניינם) וגדל בתל אביב. למד ב"יסודי התורה", ב"ישיבה תיכונית נחלים", בישיבת "כרם ביבנה", ושירת בצה"ל בסדיר בתור קצין גיוס ארצי בלשכת הגיוס שביפו. למד ערבית ומדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. שימש בתפקיד כתב ועורך עיתון הסטודנטים "בת קול". ערך והגיש במשך כשנתיים ברדיו "מורשת". כ-40 שנים עבד בעיתון הצופה, שם החל בתור מנהל מחלקת המינויים, המשיך בתפקיד כתב לענייני מפלגות, לעניינים פרלמנטריים, והיה עורך לילה וכן כתב הקשור לכל נושא ציבורי. במשך שנים כתב עלון בשם "בסוד שיח". בעבר כתב גם בעלון "בראש יהודי" ו"בחודש טוב" רעננה.

