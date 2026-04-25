מאבק האליפות נשאר צמוד. בית"ר ירושלים ניצחה את הפועל באר שבע רק פעם אחת ב-38 מפגשי הליגה האחרונים, וגם אז זה קרה באצטדיון טוטו טרנר שבבירת הנגב, כאשר ניצחה 1:0 קטן בדצמבר 2019.

מאז היו 10 ניצחונות באר שבעים ושש תוצאות תיקו.

וכמו אז, גם הערב (מוצאי שבת) זה היה בדרך להיראות כך, במשחק העונה שהיה אולי על תואר האליפות, בין המוליכה מבאר שבע לסגניתה מהבירה.

באר שבע, קבוצת המחצית הראשונה הטובה ביותר בליגה, שהיא גם הקבוצה היחידה ללא הפסד ביתי העונה שמאז מאי 2024 הפסידה בטרנר רק למכבי תל אביב, ניצלה טעויות של בית"ר ירושלים בכדי לכבוש פעמיים במחצית הראשונה, משני שערים של איגור זלטאנוביץ'.

בית"ר, קבוצת החוץ הטובה בליגה שכבשה 40 שערים כאורחת, הצליחה לחזור למשחק כבר לאחר 10 דקות מפתיחת המחצית השניה כשעומר אצילי כבש מקרוב לאחר מהלך יפה של קאלו, אך יותר מזה לא הצליחה לעשות.

אבל את בית"ר ירושלים של העונה אי אפשר להספיד בכזו קלות.

בית"ר שכבשה 24 שערים מהדקה ה-75 ואילך, הכי הרבה בליגה, כאשר תשעה מהם היו בתוך תוספת הזמן עשתה זאת שוב והפעם בדרמה של ממש.

היה זה בדקה ה-96, כשהיא בפיגור של שחקן בשל הרחקתו בכרטיס צהוב שני ואדום של בוריס אינו.

כדור חופשי של ירדן שועה הגיע בתום ערבוביה ברחבת באר שבע לטימוטי מוזי המחליף שבעט בנגיעה פנימה וקבע תיקו 2:2 דרמטי במיוחד, כזה שמותיר את ההפרש בין השתיים בטבלה על כנו - 2 נקודות בלבד. יותר צמוד מזה לא היה.