שתיהן רושמות עונה מאכזבת, שתיהן עד לא מזמן הניפו צלחת אליפות ושתיהן נפגשו רק לא מזמן במסגרת אחרת, בחצי גמר גביע המדינה בכדורגל בו ניצחה מכבי ת"א את מכבי חיפה בתוצאה 2:3.

הערב (מוצאי שבת), שוב נפגשו השתיים, הפעם במסגרת המחזור ה-28 והשני בפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל, ושוב זהות המנצחת נותרה אותו הדבר כאשר שוב מכבי ת"א כבשה שלושה שערים לרשת של הירוקים מחיפה, הפעם באצטדיון סמי עופר לעיניי הקהל המקומי.

למעשה, ב-24 מפגשי הפלייאוף האחרונים בין השתיים, מכבי חיפה הצליחה לנצח רק פעם אחת, כאשר ניצחה בתוצאה 1:3 במאי 2023, בדרך לאליפות השלישית עם ברק בכר.

הערב, שוב עם בכר על הקווים כמאמנה, הייתה רחוקה מאוד חיפה מהיכולת שאיפיינה אותה תחת אימונו ברצף האליפויות.

מכבי עלתה לשחק ללא 3 משחקניה המובילים - דור פרץ ואושר דוידה המורחקים ועלי קמארה הפצוע, ולמרות זאת הסתדרה מול חיפה האנמית והחלשה.

וראלה כבש את הראשון לזכות מכבי בדקה ה-15 ואבו פרחי הכפיל רגע לפני הירידה להפסקת המחצית.

לחיפה אמנם נפסלו שני שערים אך היכולת מספרת את סיפור העונה כולה.

עם פתיחת המחצית השניה נקלעה חיפה גם לפיגור שחקן לאחר הרחקתו של סטיוארט בדקה ה-59, אך דווקא אז הצליחה לצמק עם שער של החלוץ הפורה שעלה כמחליף בדקה ה-77, גיא מלמד.

המילה האחרונה הייתה של מכבי כאשר מלכת הפנדלים בליגה, קיבלה פנדל נוסף העונה, 14 במספרו, אותו כבש עידו שחר פנימה.

וכך, מה שהיה עד לא מזמן משחק העונה, נגמר בהפסד מתסכל נוסף של חיפה ואחד כזה שימתיק את הגלולה המרה של מכבי ת"א בעונה רעה, עם 3:1 גדול בחיפה במה שמהווה הפסד שלישי ברציפות לברק בכר ומכבי חיפה.

למעשה חיפה עם הפסד חמישי בשישה משחקים ותצטרך נס גדול כדי בכל זאת להעפיל למפעל אירופי בקיץ הקרוב כשהיא רחוקה מרחק 10 נקודות מהפועל ת"א שניצחה הערב את משחקה במסגרת הפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל מול הפועל פתח תקווה בתוצאה 0:1 משער דרמטי בדקה ה-89.