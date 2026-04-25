תשעה מפגשים היו בין מ.ס אשדוד לבני ריינה בליגת העל בכדורגל, ורק פעם אחת ניצחה ריינה הקטנה, כשגברה בתוצאה 2:1 בחוץ על אשדוד בעונה שעברה.

הערב (מוצאי שבת) נפגשו אשדוד וריינה שוב, שוב באצטדיון הי"א שבאשדוד ושוב ריינה ניצחה - שוב באותה התוצאה עם 2:1 חשוב מאין כמותו עבורה.

אשדוד שניצחה רק פעם אחת ב-18 משחקי הליגה האחרונים, ומאז פתיחת הסיבוב השני צברה שש נקודות בלבד - פחות מכל קבוצה אחרת, עלתה ראשונה ליתרון משער בפתיחת המחצית השניה.

ריינה, האחרונה בטבלה לא אמרה נואש וסירבה להרים ידיים ובדיוק כמו במחזור שעבר, הצליחה להפוך עם שני שערים בהם מעורבים החלוץ דמשקאן שכבש את שער השיוויון ופנדל של ספר שקבע 2:1 דרמטי במיוחד.

אשדוד לה אין ניצחון ביתי מאז ה-1:4 על הפועל חיפה בתחילת נובמבר, לא מצליחה לשמור על היתרון ועל הבייתיות כשהיא מפסידה ומסתבכת בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל, כשהיא עם הפסד שישי באצטדיון הביתי בו לא שמרה על רשת נקייה מאז ה-0:2 על אותה בני ריינה בתחילת אוקטובר. בדרך לזעזוע על הקווים רגע לפני סיום העונה?

מי שעוד הושפלה הערב במסגרת המחזור השני של הפלייאוף התחתון, היא בני סכנין של יוסי אבוקסיס שהובסה בידיי קבוצתו לשעבר מכבי נתניה ממנה פוטר, בתוצאה 0:3.