3 קבוצות עשירות ומבכירות היבשת התעניינו רק לא מזמן בשירותיו של ג'יילן הורד, שחקן הפנים הנהדר של מכבי ת"א.

הערב (מוצאי שבת) הודיעה מכבי על הארכת חוזהו של הורד ב-3 שנים נוספות, עד לקיץ 2029.

מדובר בהחתמה משמעותית כזו שמסמלת אולי עבור אוהדי מכבי את הקו אליו הולכת הנהלת המועדון, עוד בטרם הסתיימה לה עונת 2025/26, כאשר הארכת חוזהו של הורד במכבי מצטרפת אל השארתו של המאמן ושחקן העבר עודד קטש.

הורד שהגיע למכבי לפני שנתיים מהיריבה העירונית הפועל ת"א, היה חתום אמנם על חוזה עד קיץ 2028, אך החזיק באופציית יציאה בסוף העונה הנוכחית ובמכבי עשו הכל כדי להשאיר אותו במדיהם, כאשר הורד הוא השחקן היחיד בסגל שפתח בכל משחקיו העונה ביורוליג וקיבל יותר דקות על המגרש מכל אחד אחר במכבי במפעל היורוליג היוקרתי ממנו הודחה מכבי כשהוא מעמיד ממוצעים של 11.7 נקודות למשחק והוביל את היורוליג בכדורים חוזרים.

"אני מתרגש מאוד להמשיך את הדרך שלי עם מכבי תל אביב לשלוש שנים נוספות", אמר ג'יילן הורד לאתר הרשמי של מכבי תל אביב, "התקופה שלי כאן הייתה מצוינת ואני רוצה להמשיך להשתפר בכל יום, להיות טוב יותר ולעזור למכבי לנצח בליגה הישראלית וביורוליג. אני רוצה להודות לכל חבריי לקבוצה, למאמנים, לבעלים ולהנהלה על האמונה והתמיכה בי, וכמובן לכל אוהדי מכבי".

"אני שמח מאוד על ההחתמה של ג'ילן הורד לשלוש השנים הבאות", אמר יו"ר המועדון שמעון מזרחי. "זה מבטא את הרצון שלנו לשמור עד כמה שניתן על המשכיות בסגל המאמנים והשחקנים".

"אנחנו שמחים מאוד", הודה גם עודד קטש. "ג'יילן הוא עוגן עבורנו, חלק מהמשפחה שלנו ונדבך חשוב מאוד. זו אמירה חשובה ומשמעותית לגבי ההמשכיות במועדון. מבחינה מקצועית כולנו מכירים את האיכויות של ג'יילן ומה הוא מביא לנו, ושוב אני שמח מאוד ומברך על כך".