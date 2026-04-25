הרב יוסף: "כיפת ברזל מצליחה בזכות תלמידי הישיבות"

הראשון לציון הרב יצחק יוסף, נשא הערב (מוצאי שבת) את דרשתו השבועית בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים

"דווקא עכשיו שישנה הסתה גדולה מאוד נגד בני התורה, הסתה של אנשים של שונאי דת, הם רוצים להרוס את עולם התורה, כך אמר עורך דין אחד לשופטים, הם רוצים להחריב את העולם התורה. יש הסתה גדולה מאוד".

אז שיבח הרב את נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי שביקר בישיבת חברון, "והנה מגיע נשיא מדינה ותראו אותו איך שהוא משבח את בחורי הישיבות, איך הוא מתרגש. דווקא עכשיו היה ראוי שהוא יבוא וישבח את תלמידי הישיבות ויידעו זה עם ישראל".

"איך כיפת ברזל הצליחה ליירט את הטילים מאיראן ולבנון? מקום אחר היה צריך להיות חורבן. כיפת ברזל, חץ, בזכות מה יירטו אותם? נכון החיילים הם שליחים של הקב"ה אבל זה בזכות תלמידי הישיבות".

"אם לא היו בחורי ישיבות? היו נופלים על בתים והורסים שכונות שלמות. מי שבאמת אוהב את החיילים צריך לדאוג שיהיו בני תורה גם כן".

"דווקא בתקופה כזו שיש כל כך הרבה הסתה, בבג"צ, כל שונאי הדת, דווקא עכשיו שמגיע נשיא מדינה של גויים ומשבח את תלמידי הישיבות! חזק ואמץ".