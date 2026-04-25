ארבעה חודשים עברו מאז נפגשו הפועל ירושלים ומכבי רעננה למשחק ביניהן במסגרת ליגת העל בכדורסל, כאשר בקודם ניצחה הפועל באולמה הביתי, היכל הפיס ארנה שבבירה בתוצאה צמודה ומפתיעה עם 99:102.

הערב (מוצאי שבת) נפגשו השתיים שוב, שוב האדומים מהבירה ניצחו, רק שהפעם הם הגדילו לעשות זאת צמוד ודרמטי כשניצחו בתוצאה 95:93 מסל ניצחון על הבאזר לסיום המשחק.

היה זה במשחק שהתקיים במסגרת המחזור ה-22 של ליגת ווינר סל, אליו הגיעו שתי הקבוצות עם מומנטום חיובי כשניצחו במשחק החזרה שלהן לליגת העל.

רעננה הקטנה מתחתית הטבלה הייתה קרובה להפתיע גם הפעם את הירושלמים כשלא פחות משישה שחקנים שלה קלעו בספרות כפולות ולפרקים אף הובילה במהלך המשחק.

אך כשממול ניצב לו ג'ארד הארפר הבלתי נגמר, זה לא קל במיוחד.

הארפר קבע שיא עונתי כשקלע 25 נקודות אליהן הוסיף שבעה אסיסטים, אחד מהם הוא זה שניצח את המשחק כשמסר לווינסטון את הכדור לסל בשניה האחרונה של המשחק.

זה נגמר עם 95:93 לזכות האורחים מהבירה שרושמים ניצחון ליגה שישי ברציפות.