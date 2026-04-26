אירוע אלים התרחש בליל שבת בבית שמש כאשר חייל חרדי בחטיבת חשמונאים הותקף באלימות על ידי עשרות קיצונים שהגיעו לדירתו.

העיתונאי יואל ברים ציטט ב-X עדויות שסיפרו כי התוקפים איימו על החייל: "נשרוף לך את הבית עם הילדים". חברים שהגיעו לעזרתו הותקפו אף הם - אחד מהם איבד שתי שיניים קדמיות במהלך ההתנפלות.

האירוע נמשך דקות ארוכות, כשהתוקפים האיימו על החייל החרדי שהוא לא יוכל להמשיך לגור בשכונה.

החייל החרדי הגיש תלונה במשטרת בית שמש.

לדבריו, המקרה מצטרף לשורה של תקריות אלימות בשכונות חרדיות, שבהן קבוצות קיצוניות מנסות לכפות את רצונן באלימות.