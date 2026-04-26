המונים ליוו אמש את נסיה כראדי בת 11 למנוחת עולמים, חודש לאחר שנפצעה אנושות מטיל איראני שפגע בדירת משפחתה ברחוב רימון בבני ברק, בערב חג הפסח.

הילדה נפטרה ביום שישי לאחר שרופאי בית החולים שיבא תל השומר נלחמו על חייה במשך שבועות.

דודה הרב מיכאל לסרי ספד לה: "אני עוסק בחזרה בתשובה ארבעים שנה, והיא עשתה את זה בכמה שבועות. היו לה זכויות אצל כל גדולי הארץ".

הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, ספד אף הוא: "הנשמה הזאת עשתה הרהורי תשובה בעם ישראל. כל פשעה הוא שהיא נולדה יהודייה בארץ ישראל".

אביה, הרב אלעזר אלחנן כראדי, הצדיק את הדין והודה: "תודה רבה לבורא עולם שנתת לי ילדה שלימדה אותי מה זה שמחה אמיתית, מה זה אהבת תורה. תודה לעם ישראל, לבית החולים תל השומר, לרופאים, ולכל מי שקיבל על עצמו קבלה לזכותה".

האב פנה לבתו בקול בוכים: "אנחנו מבקשים ממך סליחה, עשינו כל מה שביכולתנו. הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. אנחנו בטוחים שתשמרי ותשפיעי על כל עם ישראל".

הוא ביקש מהציבור: "המשיכו להתחזק, ללמוד משניות לעילוי נשמתה, ולקבל קבלה קטנה לזכות נסיה בת הילה".