נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פונה הלילה (ראשון) מארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן, שנערכה במלון הילטון בוושינגטון, על ידי אנשי השירות החשאי בעקבות "תקרית ביטחונית", לאחר שנורו יריות מחוץ לאולם.

סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס וחברי הקבינט של טראמפ שנכחו באירוע פונו גם הם במהירות מהמקום.

מקור מסר לרשת CNN כי טראמפ במקום בטוח ולא נפגע. לפי גורם בממשל, גם חברי הקבינט לא נפגעו.

רשת פוקס ניוז דיווחה כי "האיום נוטרל".

גורם ב-FBI אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי החשוד במעשה ניסה לעבור את האבטחה במקום כשהוא חמוש ברובה ציד, ואז פתח באש לעבר סוכן של השירות החשאי. הגורם הוסיף כי השוטר לבש אפוד מגן ולא נפגע.

שני גורמי אכיפת החוק מסרו לסוכנות הידיעות AP כי החשוד בירי הוא קול תומאס אלן, בן 31, מקליפורניה. העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח כי אלן פעל לבדו ולא נורה או נפגע מכוחות הביטחון, אך הועבר לבית חולים להערכה רפואית.

התובעת הפדרלית במחוז קולומביה, ג'נין פירו, מסרה כי הוא מואשם בשני סעיפים: שימוש בנשק חם במהלך פשע אלים ותקיפת עובד פדרלי באמצעות נשק מסוכן. את החקירה מובילה יחידת הלוחמה בטרור של ה־FBI.

טראמפ התייחס לתקרית בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social שבו כתב: "השירות החשאי וכוחות אכיפת החוק עשו עבודה נהדרת. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס, ואני המלצתי ש'ניתן למופע להימשך', אך אפעל לחלוטין לפי הנחיות גורמי אכיפת החוק. הם יקבלו החלטה בקרוב".

בהמשך פרסם טראמפ פוסט נוסף שבו עדכן כי הוא עוזב את האירוע בבית הלבן ויכנס מסיבת עיתונאים: "רשויות האכיפה ביקשו שנעזוב את המקום, בהתאם לפרוטוקול, וכך נעשה באופן מיידי. אני אקיים מסיבת עיתונאים בעוד 30 דקות".

השירות החשאי של ארצות הברית מסר בהצהרה כי הוא חוקר אירוע ירי סמוך לאזור הבידוק הראשי בארוחת הערב של כתבי הבית הלבן.

"הנשיא והגברת הראשונה בטוחים, וכך גם כל המוגנים על ידינו. אדם אחד נמצא במעצר. מצבם של המעורבים טרם ידוע, וכוחות אכיפת החוק ממשיכים להעריך באופן פעיל את המצב", נמסר.

במסיבת העיתונאים שקיים בהמשך הלילה, אמר טראמפ כי החשוד בירי היה מצויד במספר כלי נשק לפני שנעצר בידי השירות החשאי. הוא הוסיף כי שוטר אחד נורה, אך הוא לבש אפוד מגן איכותי ולא נפגע.

"הוא נורה מטווח קרוב מאוד באמצעות נשק חזק מאוד, והאפוד עשה את העבודה", אמר טראמפ.

הנשיא קרא להחמרת אמצעי האבטחה ואמר כי "כיום אנחנו זקוקים לרמות אבטחה שככל הנראה איש מעולם לא ראה קודם לכן".

טראמפ אמר כי היורה ככל הנראה פעל לבדו והעריך כי התקרית אינה קשורה לאיראן.

ממלא מקום התובע הכללי, טוד בלאנש, אמר כי כתבי אישום יוגשו בקרוב נגד היורה. בלאנש הדגיש כי "החקירה כמובן עדיין נמשכת והיא רק בתחילתה".

ראש ה-FBI, קאש פאטל, אמר כי הסוכנות בוחנת רובה ארוך ותרמילים שנמצאו בזירה, וכן גובה עדויות מעדים שנכחו בארוחת הערב. הוא קרא לכל מי שיש בידו מידע לפנות לרשויות.