יותר מטיילים בוחרים לעבור לטכנולוגיית eSIM וזונחים את כרטיסי הפלסטיק המסורתיים לטובת חיבור רציף לאינטרנט ברחבי העולם.

המעבר מתרחש בשנים האחרונות בעקבות שינויים משמעותיים במבנה רשתות התקשורת, המאפשרים פתרונות טכנולוגיים שמבטלים את התלות בכרטיסי סים פיזיים ומשנים לחלוטין את חוויית המשתמש.

השוק האמריקאי היה בין הראשונים להוביל את המגמה של הסרת חריצי ה-SIM ממכשירי הדגל, תהליך שהפך לפתרון הכרחי עבור מי שחוצה גבולות באופן תדיר. בעבר, המעבר ממפעיל מקומי לספק זר דרש חיפוש מייגע אחר חבילות גלישה מקומיות, אך ההתקדמות במיקרו-אלקטרוניקה מאפשרת כיום לשלב את רכיב הזיהוי ישירות בלוח האם של הטלפון. הגדרת החיבור אורכת כעת דקות ספורות דרך חנות האפליקציות, ללא צורך במגע פיזי עם מגש המכשיר, ומאפשרת אחסון של מספר פרופילים בו-זמנית.

ספק שירות דיגיטלי כגון Yesim מציע כיום גישה יציבה לאינטרנט ברחבי העולם ללא עמלות נסתרות.

הפלטפורמה כוללת הפעלה מיידית של פרופילים, שירות VPN מובנה ואפשרות לקבלת מספר וירטואלי לצרכים עסקיים או פרטיים, תוך מתן תמיכה טכנית מסביב לשעון לפתרון תקלות בזמן אמת. עבור הטסים לחו"ל, פתרון זה מייתר את ההמתנה בתורים בשדות התעופה, שכן האינטרנט מתחיל לפעול מיד עם הנחיתה.

מבחינה טכנית, המעבר לשבב מובנה במכשיר משדרג משמעותית את הביצועים, ולא רק בטלפונים היקרים ביותר - הטכנולוגיה הזו כבר נפוצה מאוד גם במכשירים זולים יותר.

ה-eSIM תופס הרבה פחות מקום בתוך הטלפון (הוא קטן כמעט פי שלושה מכרטיס רגיל), מה שמאפשר ליצרניות להשתמש בחלל שהתפנה כדי להכניס סוללות גדולות יותר או מערכות קירור טובות יותר. בנוסף, השבב החדש צורך פחות חשמל כשהטלפון בהמתנה ועמיד מאוד בחום קיצוני, מה שהופך אותו לאמין בהרבה לאורך זמן.

ההיבט הביטחוני מהווה גורם מכריע נוסף, שכן נטישת האלמנטים הנשלפים מונעת סיכוני שכפול פיזי או גניבה לצורך יירוט הודעות אימות. רכיב ה-eSIM פועל בסביבת הרצה מבודדת בתקן EAL4+ שחוסמת גישה למפתחות הצפנה, ובכך הופכת מתקפות מסוג SIM-swapping לכמעט בלתי אפשריות. בנוסף, השבב שומר על תפקודו גם לאחר איפוס מלא של הטלפון, מה שמהווה ערובה לקישוריות במצבים בלתי צפויים בחו"ל.

המעבר ל-eSIM משתלם קודם כל בכיס, כי הוא מבטל את "העמלות הנסתרות" של כרטיסי ה-SIM הרגילים. כשקונים חבילת גלישה בשדה התעופה, המחיר לרוב יקר משמעותית בגלל מיסי תיירים או אילוץ לקנות חבילות ענק שאין בהן באמת צורך.

לעומת זאת, ספקים דיגיטליים מאפשרים לכם לשלם רק על כמות הגלישה שאתם באמת צריכים, ואפשר להוסיף עוד נפח בקלות דרך האפליקציה בכל רגע. מעבר לחיסכון בכסף, זה גם פתרון ירוק יותר: כשאין כרטיס פלסטיק פיזי, אין צורך בייצור מיותר, באריזות או במשלוחים, מה שעוזר לשמור על כדור הארץ.