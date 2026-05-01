הירידה החדה בשער הדולר לצד מגמת ירידת מחירים בשוק הנדל"ן האמריקאי הובילו לגל מתגבר של התעניינות מצד משקיעים ישראלים.

רבים מזהים הזדמנות, לכאורה, להיכנס לשוק במחירים נמוכים - אך גורמים מנוסים בתחום מזהירים כי מדובר בזירה מורכבת בהרבה מזו המוכרת בישראל.

לדברי שלמה לרנר, איש נדל"ן בעל ניסיון רב בארצות הברית, הפער בין השווקים משמעותי. בעוד שבישראל נרשמת יציבות יחסית במחירי הנדל"ן, בארה"ב ניתן למצוא אזורים וסקטורים שבהם חלה ירידת ערך של עשרות אחוזים. מצב זה יוצר פוטנציאל רווח, אך גם סיכון ממשי להפסדים כבדים, במיוחד עבור משקיעים שאינם מנוסים.

לרנר מדגיש כי השקעה בארה"ב אינה מתאימה למשקיע הפסיבי או למי שמחזיק בהון מוגבל. לדבריו, מדובר בשוק שדורש מעורבות יומיומית, הבנה עמוקה של רגולציה מקומית וניהול שוטף של נכסים. בניגוד לישראל, בה ניתן להחזיק נכס כמעט ללא התעסקות, בארה"ב הנדל"ן מחייב תחזוקה אינטנסיבית ולעיתים אף השקעות נוספות בלתי צפויות.

בנוסף, המערכת הבנקאית בארצות הברית פועלת באופן שונה לחלוטין. מימון ניתן פעמים רבות על בסיס הנכס ולא על בסיס הלווה - ולעיתים ללא ערבות אישית. המשמעות היא שבמקרה של כשל, הבנק עשוי להשתלט במהירות על הנכס, אך היזם עצמו יכול להמשיך לפעול בשוק. מודל זה מאפשר צמיחה מהירה, אך גם מגדיל את רמת הסיכון עבור משקיעים פרטיים.

לצד האזהרות, לרנר מציין כי השוק האמריקאי מציע גם יתרונות ברורים, ובהם היצע רחב של הזדמנויות ומערכת מימון נגישה יותר ליזמים.

עם זאת, הוא מדגיש כי מי שאינו בקיא בתחום עלול להיכנס להשקעה שאינו מבין לעומק, ולהיתקל בהפסדים משמעותיים. לדבריו, "זה לא מתאים למשקיע פשוט - ועל כן יש לבחון היטב את היכולותי לפני קבלת החלטה".

בסיום השיחה, הדגיש לרנר עיקרון מרכזי עבור יזמים ומשקיעים: היכרות מדויקת עם היכולות האישיות. לדבריו, הצלחה עסקית מתחילה בהבנה ברורה של היתרונות היחסיים, והתמקדות בתחום שבו קיימת מומחיות אמיתית - ולא בהיגררות אחר טרנדים או הבטחות לרווחים מהירים.