נתוני מדד "קול העם היהודי" לחודש אפריל של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) מצביעים על שחיקה מתמשכת בתמיכת יהודי ארצות הברית במלחמה מול איראן, לצד פערים חדים בין מחנות פוליטיים.

שיעור התמיכה ירד מ-68% בשבוע הראשון ללחימה ל-62% בשבוע השלישי ול-60% לאחר הפסקת האש. במקביל, שיעור המתנגדים עלה מ-26% ל-34%.

הנתונים מצביעים על פערים אידאולוגיים משמעותיים: בקרב שמרנים התמיכה כמעט מוחלטת ומגיעה עד 96%, בעוד שבקרב אנשי מרכז נרשמת תמיכה של 83%. מנגד, בקרב ליברלים רוב ברור מתנגד למלחמה, עם 71% התנגדות בקרב המגדירים עצמם "מאוד ליברלים".

בהתאם לירידה בתמיכה, חלה גם ירידה בהערכת עמדות הסביבה: שיעור המשיבים שסברו כי רוב מכריהם תומכים במלחמה ירד מ-53% ל-43% בתוך חודש. במקביל, שיעור המדווחים על התנגדות בסביבתם עלה מ-20% ל-28%, כאשר 28% מהמשיבים ציינו כי אינם יודעים להעריך את עמדת סביבתם.

לצד זאת נרשמה ירידה חדה בתחושת ההצלחה של המלחמה: שיעור הרואים בה "הצלחה גדולה" ירד מ-24% ל-14%, בעוד ששיעור הרואים בה כישלון עלה מ-14% ל-25%. בסך הכול, שיעור הרואים במלחמה הצלחה ירד מ-66% ל-56%, בעוד שהערכת כישלון עלתה מ-26% ל-40%.

גם כאן ניכרים פערים אידאולוגיים: בקרב שמרנים למעלה מ-90% רואים במלחמה הצלחה, ואילו בקרב ליברלים כ-59% רואים בה כישלון. עם זאת, רוב המשיבים (59%) תומכים במצור על מיצרי הורמוז, בעוד 28% מתנגדים למהלך.

בניגוד למלחמה מול איראן, המערכות בעזה ובלבנון זוכות להערכה חיובית יותר. כ-63% מהמשיבים רואים את הלחימה בעזה כהצלחה, לעומת 21% המגדירים אותה ככישלון, ואילו בלבנון 61% רואים הצלחה לעומת 27% המעריכים כישלון או חוסר הצלחה.

גם כאן נרשמים פערים פוליטיים: בקרב שמרנים שיעור שביעות הרצון מהמערכה בלבנון גבוה מאוד, עם 86% המגדירים הצלחה, בעוד שבקרב ליברלים יותר משליש רואים כישלון ורק 5% רואים הצלחה גדולה. הסקר נערך בקרב יהודים הרשומים לפאנל "קול העם היהודי" של JPPI ומנותח לפי זרמים פוליטיים ודתיים.