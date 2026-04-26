טקס בעל משמעות סמלית התקיים השבוע בכנסיית סנט מישל, הכנסייה הגדולה והחשובה ביותר בבריסל שבבלגיה.

במעמד מאות משתתפים, בהם אנשי דת נוצרים לצד רבה של בריסל ובלגיה, הרב אברהם גיגי, ובכירים נוספים בקהילה היהודית, נעשה צעד משמעותי לתיקון עוול היסטורי בן כ-650 שנה.

במרכז האירוע עמדו חלונות ויטראז' עתיקים בכנסייה, שתיארו עלילת דם משנת 1370. לפי העלילה השקרית, יהודי הואשם בניסיון לגנוב מהכנסייה חפצים ולחם קודש.

האשמות אלו הובילו בשעתו לפרעות קשות, ביזה, רצח של יהודים וגירוש הקהילה היהודית מדוכסות בראבאנט.

במהלך הטקס הוסרו הוויטראז'ים שהתייחסו בחיוב לעלילת הדם. במקומם נתלה שלט רשמי, הכתוב בשפות המקומיות ובשפה העברית, ובו התנצלות מפורשת על הסבל שנגרם לעם היהודי.

בשלט נכתב בין היתר: "אנו מכירים בכך שבאזורים שונים באירופה הוטחו האשמות חסרות בסיס בחילול לחם הקודש נגד קהילות יהודיות. השמצות אלו... הובילו לרדיפות בלתי מוצדקות, לטבח ולגירושים. אנו מבקשים סליחה מהעם היהודי על הסבל שנגרם עקב האשמות האלה".

הארכיבישוף של מכלן-בריסל, לוק טרלינדן, חתם על ההצהרה וציין כי אנטישמיות תיאולוגית וחברתית עומדת בסתירה מוחלטת לבשורת הנצרות.

המסמך מדגיש את המחויבות להעמקת הדיאלוג בין יהודים לנוצרים ולהעברת זיכרון המבוסס על אמת וכבוד הדדי לדורות הבאים.