ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח הבוקר (ראשון) את ישיבת הממשלה בהתייחסות נרחבת לאירועים האקטואליים בישראל ובעולם, תוך שהוא מציג קו תקיף בנושא האלימות הפנימית והפרות הפסקת האש בצפון.

בפתח דבריו התייחס נתניהו לניסיון ההתנקשות בנשיא דונלד טראמפ: "כמוכם, גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו ששניהם, יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא פגע. אין מקום לאלימות. לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. וזה כולל לא רק את ארצות הברית - זה כולל קודם כל את מדינת ישראל, בתוכנו".

בהמשך לכך, גינה בחריפות את הרצח בפתח תקווה: "הזדעזעתי מהרצח המתועב בפיצרייה בפתח תקווה. לוקחים ילד חמד, ימנו בנימין זלקה ז"ל, וגודעים את חייו. אחרי זה הסתה פרועה. אנחנו לא יכולים לקבל את זה, אנחנו חייבים לעצור את זה ולגדוע את זה כשזה קטן".

נתניהו הודיע כי ייפגש מיד לאחר הישיבה עם שר החינוך והשר לביטחון לאומי כדי לבחון צעדי אכיפה והסברה בבתי הספר ובבתים: "צריך להנחיל שזה דבר נפשע, להוקיע את זה בכל לשון של הוקעה".

בהמשך הדף את הביקורת על חוסר פעולה בלבנון והבהיר כי צה"ל פועל בעוצמה: "צריך להבין שההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את הפסקת האש. מה שמחייב אותנו זה ביטחון ישראל, ביטחון חיילינו וביטחון יישובינו. אנחנו פועלים באופן נמרץ לפי כללים שסיכמנו עם ארצות הברית וגם עם לבנון".

לדבריו, לישראל יש חופש פעולה מלא: "זה אומר חופש פעולה לא רק להגיב להתקפות - זה ברור - אלא לסכל איומים מיידיים ולסכל גם איומים מתהווים".

הוא חשף כי בשבועיים האחרונים חיסל פיקוד הצפון 46 מחבלים, והוסיף: "נפעל ביד חזקה ובזרוע נטויה. אנחנו לא מוכנים לקבל את ההתפרעות הזאת. נעשה מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לצפון".

לסיום, הציג ראש הממשלה שני מינויים מרכזיים שאושרו בממשלה - מינוי ציפי חוטובלי לראש מערך ההסברה הלאומי ודורון כהן לנציב שירות המדינה.

"ציפי מוכרת לכם. היא היתה חברת כנסת, היא היתה שרה, שגרירה מאוד יוזמת ומצטיינת בבריטניה. היא תיקח על עצמה את המשימה החשובה הזאת בתיאום עם משרד החוץ".

על כהן הוא אמר: "דורון הוא עתיר ניסיון. הוא היה מנכ"ל משרד האוצר, ראש רשות החברות, יו"ר 'סלקום'. הוא משלב גם את המגזר הפרטי וגם את המגזר הציבורי, ואנחנו צריכים להביא את הסטנדרטים של המגזר העסקי לתוך המגזר הציבורי".