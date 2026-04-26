ישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר (ראשון) ועסקה בסנקציות על חייבי גיוס מהמגזר החרדי הפכה לזירת עימות בין הדרג המדיני לייעוץ המשפטי לממשלה.

השרים תקפו בזה אחר זה את התנהלות הייעוץ המשפטי, כשהם מאשימים אותם בסיכול מדיניות הממשלה ובפגיעה במדינה.

השר שלמה קרעי פתח את הדיון בהצגת חוברת על גיוס בני הישיבות ותהה: "מדיניות הממשלה היא שמי שלא לומד - מתגייס. למה מדברים על צעדים נגד תורתם אומנותם?".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס הדגיש כי משרדי הממשלה התנגדו לצעדים אלו, וראש הממשלה נתניהו הוסיף בעקיצה: "זה ממש מתאים למסמך של שלמה על הדיפ-סטייט".

שר החינוך יואב קיש הביע תסכול מהיררכיית הכוחות בממשלה: "היוצרות התהפכו. הם הממשלה ואנחנו רק מייעצים".

שר המשפטים יריב לוין החריף את הטון ואמר: "מאמצי העל של הייעוץ המשפטי לממשלה שניסו להפיל ממשלה - נכשלו, אז עכשיו הם רוצים להרוס את המדינה. חבורת אנרכיסטים".

השר בצלאל סמוטריץ' טען כי פעולות היועמ"שית סותרות חזיתית את מדיניות הממשלה ואף גורמות לנזק כלכלי נרחב.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פנה ישירות למשנה ליועמ"שית גיל לימון: "על ערבים אתם גם מבקשים סנקציות? אלו שלא מתגייסים? לא ייסלח לכם שאתם מרחיקים דווקא את החרדים שרוצים להתגייס". בן גביר ציין כי הוא מדבר "כאבא לבן בסיירת" התומך בגיוס מי שאינו לומד.

השרה אורית סטרוק חתמה את הדיון בהתייחסות לסוגיית סבסוד המעונות, הנמצאת במוקד הסנקציות, "בלי מעונות, היום לא הייתי מגיעה למצב שבו אני יושבת כאן".