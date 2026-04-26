אשר קסוס, בן 74 מקרית ים, חש ברע בערב יום שישי במהלך מבצע "שאגת הארי", בעת ששהה בבית הכנסת.

לאחר שחזר לביתו הרגיש החמרה במצבו, "כשסוף סוף הגעתי הביתה, נשכבתי במיטה בתקווה להרגיש הקלה, אבל זה לא עבר", שחזר קסוס. הוא פנה לשכניו בבקשת עזרה - מה שהוביל להזעקת כוחות מד"א.

שלומי פילו, חובש בכיר במוקד מד"א, קיבל את הקריאה מהשכן המודאג. כשזיהה כי אשר מאבד את הכרתו, החל להדריך את השכן בביצוע פעולות החייאה מצילות חיים עד להגעת הצוותים.

"במקרים של דום לב חייבים לפעול במהירות", הסביר פילו, "פעולות החייאה הן מה שיכולות לעשות את ההבדל הדק בין חיים ומוות במקרים כאלה".

ניידת טיפול נמרץ בראשות הפראמדיקית פאטמה חזבון, והחובשים מוסטפא שחאדה ועאמר פרעתאוי, הגיעה למקום בשיאו של מטח טילים כבד מלבנון.

הצוות המשיך בפעולות החייאה מתקדמות הכוללות מתן 6 שוקים חשמליים ממכשיר מפעם, דפיברילטור, כשברקע נשמעו אזעקות בעקבות ירי טילים מלבנון.

"ביקשתי מהשכנים להיכנס למרחב מוגן, אבל לי ולשאר הצוות היה ברור שאנחנו נשארים באותו המקום ומצילים את אשר", שחזרה הפראמדיקית פאטמה והוסיפה, "באותם הרגעים, האזעקות שנשמעו ברקע והיירוטים שהרעידו את הבית לא עניינו אותנו, כל מה שקיוונו לשמוע היה את הדופק של אשר חוזר ובסוף אחרי הרבה מאמץ - זה קרה".

לאחר אשפוז ממושך והתאוששות מופלאה, שוחרר אשר לביתו ונפגש השבוע עם הצוות שהציל את חייו. המפגש, שהתקיים ימים ספורים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, נקטע שוב על ידי אזעקה.

"אין לי מספיק מילים שיוכלו לתאר עד כמה אני מודה לכם, בזכותכם אני כא", אמר אשר בהתרגשות. "תמשיכו בעשייה המבורכת שלכם ותצילו חיים כמו שהצלתם את שלי. אני יודע שיש לכולנו על מי לסמוך".