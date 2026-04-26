בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע היום (ראשון) כי המדינה אינה מקיימת את פסק הדין המחייב אכיפת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי, והורה על שורת צעדים אופרטיביים ליישומו.

ההחלטה ניתנה בהרכב מורחב בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג ובהשתתפות ארבעה שופטים נוספים.

סולברג פתח את החלטתו בביקורת על כך שחצי שנה לאחר פסק הדין המקורי, הממשלה טרם נקטה צעדים משמעותיים.

השופטים קבעו כי חובת הגיוס חלה באופן שוויוני על כלל האזרחים, וכי הימנעות המדינה מאכיפה יוצרת פגיעה חמורה בשוויון ובביטחון.

בהחלטה נכתב כי מדובר ב"הפרת חוק המונית, מודעת ומתמשכת", וכי אין עוד מקום לדחיות או להמתנה לחקיקה עתידית.

במסגרת ההוראות האופרטיביות, הורה בג"ץ לקדם בתוך שבועות ספורים צעדים לשלילת הטבות כלכליות ממשתמטים, בהם הנחות בדיור, סבסוד מעונות יום, צהרונים, הנחות בתחבורה ציבורית והנחות בארנונה - הכל בכפוף להסדרת מעמד מול רשויות הצבא.

בית המשפט קבע כי מכיוון שמדובר במניעת הטבות ולא בפגיעה בזכויות מוקנות, אין צורך בחקיקה ראשית והממשלה חייבת לפעול מכוח סמכותה המינהלית.

בנוסף, מתח בית המשפט ביקורת חריפה על היקף האכיפה הפלילית הנמוך כלפי משתמטים חרדים, וקבע כי על המדינה לפעול במהירות ובשוויוניות לנקיטת הליכים פליליים.

החלטת בג"ץ חשפה כי בעוד שהחרדים מהווים כ-80% מכלל המשתמטים (כ-76,000 איש), חלקם בקרב העצורים על ידי המשטרה הצבאית עומד על 14% בלבד.

השופטים דחו את טענת המשטרה לפיה אכיפה בריכוזים חרדיים גורמת להפרות סדר ודורשת כוח אדם רב. "הימנעות מוחלטת אינה חוסה תחת טענות של סדרי עדיפויות", נקבע.

בית המשפט הורה למשטרה לסייע למשטרה הצבאית ולבצע עיכובים ומעצרים של משתמטים חרדים גם בעת "מפגשי אקראי" ברחוב. בג"ץ חזר והדגיש כי כל ניסיון של הממשלה לייצר ערוצי תקצוב חלופיים שיעקפו את שלילת ההטבות ייחשב כהפרה של פסק הדין.

סולברג חתם את דבריו בנימה אישית: "אנו עושים זאת בלב כבד מאוד, אך לאחר ניסיונות רבים מספור לנקוט בדרך מתונה יותר - לא נותרה ברירה".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב: "מדינת ישראל הולכת ומאבדת, צעד אחר צעד, את זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית. מהחלטה להחלטה, מדיון לדיון ומפסק דין לפסק דין - בג"ץ פועל בעקביות ובשיטתיות כדי לפגוע בלומדי התורה ולצמצם את מקומם במדינה. לא ניתן לכך יד. לומדי התורה הם יסוד קיומנו כעם, ואנחנו נמשיך ללמוד תורה ולשאת על כתפינו את ההגנה הרוחנית על עם ישראל - בכל מצב ובכל תנאי".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיב: "החלטת בג"ץ להטיל סנקציות כבדות ומפלות נגד לומדי התורה היא החלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה. זו חציית קו אדום חמורה ופגיעה ישירה בלב הזהות היהודית של מדינת ישראל. לא ייתכן שמי שמקדישים את חייהם ללימוד התורה יוגדרו כעבריינים ויוטלו עליהם עונשים. נאמר זאת בצורה הברורה ביותר: שום סנקציה לא תעצור את קול התורה. תלמידי הישיבות והאברכים ימשיכו להגות בתורה במסירות, בהתמדה ובגאון, כפי שעשו לאורך הדורות גם תחת איומים וסכנות".

הוא הוסיף: "אני קורא מכאן לראש הממשלה ולראשי המפלגות שחתמו על ההסכם הקואליציוני, ובו התחייבו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, להוכיח מנהיגות ואחריות ולעמוד בהתחייבותם. לא ייתכן שתינתן יד לפגיעה בלומדי התורה במשמרת שלכם, ועליכם להסדיר את מעמדם לאלתר. אנחנו מצפים מראש הממשלה לפעול באופן מיידי כדי לבלום את ההידרדרות ולהעביר לאלתר חוק כפי שהתחייב".

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר "החלטת בג"ץ האחרונה, מהווה פגיעה אנושה וחמורה ביותר ביסודות הקיום של עם ישראל בארץ ישראל. פסיקה זו אינה פוגעת רק בעולם התורה, אלא מהווה פגיעה ישירה בביטחון המדינה ובחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, שכן כל קיומנו בארצנו נשען על התשתית הרוחנית של לימוד התורה ובזכותם של לומדי התורה. בלי לומדי התורה, למדינת ישראל אין זכות קיום ואין לה עתיד. התורה החזיקה את עם ישראל לאורך כל הדורות והיא המגן הרוחני והזכות שעומדת לנו עד עצם היום הזה, בזכותם של אלו הממיתים עצמם באוהלה של תורה.

הניסיון להטיל סנקציות כלכליות וגזירות על לומדי התורה הוא עוול בלתי נסלח, וכל פגיעה תקציבית או משפטית בעמלי התורה היא למעשה פגיעה אנושה בביטחון העם ובארץ ישראל כולה", סיכם דרעי.