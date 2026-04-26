רבני בנימין פרסמו מכתב שבו הם מביעים תמיכה בהתיישבות בחוות ובגבעות, לצד הסתייגות ברורה מפעולות אלימות מצד אזרחים.

לדבריהם, ההתיישבות הצעירה מהווה מפעל חשוב של יישוב הארץ, הנעשה במסירות ובתנאים מורכבים. הרבנים ציינו כי פעילות זו תורמת לביסוס האחיזה במרחבי יהודה ושומרון בכלל ובבנימין בפרט, ואף מחזקת את הביטחון באזור.

בהמשך לכך קראו הרבנים לרשויות השונות לתמוך במתיישבים הצעירים ולפעול בשיתוף פעולה עמם. לדבריהם, יצירת אמון וקשר בין הגורמים תביא ברכה לכלל ותסייע להתפתחות ההתיישבות.

המכתב המלא:

בהמשך למכתבם של עמיתנו בשומרון ובגוש עציון, הננו להבהיר את עמדתנו: לאורך כל השנים אנו תומכים ומעודדים את ההתיישבות בחוות ובגבעות.

מדובר באחד המפעלים החשובים של ישוב ארץ ישראל, הנעשה על ידי צעירים אידיאליסטים מתוך מסירות נפש גדולה, בתנאים קשים, ומביא לתוצאות חשובות של ישוב מרחבי ארץ ישראל ביהודה ושומרון בכלל, ובבנימין בפרט. מהלך זה מביא ברכה גדולה לאזור, ואף מחזק את הבטחון.

בהמשך לכך, אנו מצפים מהרשויות השונות (משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וכוחות הבטחון) לתמוך ככל הניתן במתיישבים הצעירים. עזרה ושיתוף פעולה הם שיאפשרו יצירת אמון וקשר, שיביא ברכה לכולנו.

כמו כן, אנו מברכים ומחזקים את כל התומכים במפעל חשוב זה, בין אם בממון, בציוד, בעזרה בשמירות או בביקורים. ככל שיגבר הקשר בין הישובים הוותיקים לבין ההתיישבות הצעירה על גווניה השונים, כך הדבר יעצים ויביא ברכה למפעל החשוב הזה.

יחד עם זאת חשוב לנו להדגיש בעת הזאת:

פעולות מלחמתיות אקטיביות כנגד הטרור, שאינן הגנה עצמית מיידית, על פי התורה צריכות להיעשות על ידי הצבא והמשטרה, הממונים על כך כשליחי הציבור, ולא על ידי אזרחים פרטיים. אנו חיים במדינת חוק, ואלמלא מוראה של מלכות - איש את רעהו חיים בלעו.

למעט כאמור אירועים של הגנה עצמית, אנו שוללים מכל וכל אלימות ושימוש בכח כלפי כל אדם, יהודי או נכרי, ובכלל זה גם פגיעה ברכוש. פעולות תקיפה כאלו על ידי אזרחים נעשות שלא בסמכות, כאמור, וגם מזיקות מאוד להתיישבות, ללא הבנת ההשלכות הרוחביות שיש להן.

אם חלילה מנסים פורעים לפעול כנגד ההתיישבות, לאחר שלב ההגנה העצמית הנצרכת באירוע, יש לפנות בהקדם האפשרי לכוחות הבטחון על מנת שיטפלו בכך, בין אם אלו הרבשצי"ם וכוחות ההגמ"ר בישובים, בין אם לכלל כוחות הצבא במרחב.

אנו כמובן מודים ומחזקים את כוחות הבטחון, צבא ומשטרה, השומרים על הישובים ונלחמים באויב, ומתפללים לשלומם והצלחתם. בהקשר של החוות והגבעות אנו מצפים לתשומת לב מיוחדת בהגנה עליהם בכלל, ובפרט - על רועי הצאן במרחב, מפגיעתם של ערבים או אנרכיסטים אלימים.

כאמור, עזרה ושיתוף פעולה בין הרשויות לבין ההנהגה הצעירה הם שיאפשרו יצירת אמון וקשר, הפחתת האלימות, והמשך צמיחה של ההתיישבות בסייעתא דשמיא.

בברכת התורה והארץ,

הרב ש. יוסף ויצן, רב הישוב פסגות, הרב עזריאל אריאל, רב הישוב עטרת הרב גבי גולדמן, רב הישוב כפר אדומים הרב יאיר שחור, רב הישוב מעלה לבונה הרב אברהם שילר, רב הישוב עלי הרב אביחי דדוש, רב הישוב רימונים הרב שי יעקובוביץ, רב הישוב נווה צוף הרב משה שילת, רב הישוב כרם רעים הרב אוהד קרקובר, רב הישוב כוכב השחר הרב שלמה גליקסברג, רב הישוב חשמונאים הרב בנציון עמר, רב הישוב כוכב השחר הרב אחיקם הלוי, רב הישוב מכמש הרב יהונדב דרורי, רב הישוב שילה הרב יהודה דנה, רב הישוב מבוא חורון הרב ינון זמיר, רב הישוב גבעת הראל הרב אריאל בראלי, רב הישוב בית אל הרב יאיר פרנק, רב הישוב עמיחי.