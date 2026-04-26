אתר החדשות האמריקני "אקסיוס" חשף היום (ראשון) כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות סוללת הגנה אווירית מסוג "כיפת ברזל", בלוויית כוחות האמונים על הפעלתה, בתחילת המלחמה הנוכחית עם איראן.

לפי הדיווח, המסתמך על שני גורמים ישראלים וגורם אמריקני אחד, המהלך בוצע בשלב מוקדם של הלחימה, לאחר שהאמירויות היו יעד מרכזי למתקפות איראניות.

לפי משרד ההגנה של האמירויות, איראן שיגרה לעבר המדינה כ-550 טילים בליסטיים וטילי שיוט, וכן יותר מ-2,200 כלי טיס בלתי מאוישים.

מרבית הטילים והכטב"מים יורטו, אך חלקם הצליחו לפגוע במטרות צבאיות ואזרחיות במדינה. בעקבות היקף התקיפות פנתה האמירויות לבעלות בריתה בבקשת סיוע.

לפי גורמים ישראלים, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצה"ל לשלוח סוללת "כיפת ברזל" עם מיירטים ועשרות לוחמים להפעלתה, לאחר שיחה עם נשיא האמירויות.

גורם ישראלי ציין כי המערכת הצליחה ליירט עשרות טילים איראניים. במקביל, חיל האוויר הישראלי ביצע תקיפות רבות בדרום איראן נגד טילים קצרי טווח שנועדו לפגוע באמירויות ובמדינות נוספות במפרץ.

לפי גורמים ישראלים ואמירתיים, מאז פרוץ המלחמה מתקיים תיאום הדוק בין המדינות הן במישור הצבאי והן במישור המדיני.

גורמים באמירויות ציינו כי ישראל הייתה בין המדינות שסיפקו סיוע ממשי, לצד ארצות הברית, שכלל סיוע צבאי, שיתוף מודיעין וגיבוי דיפלומטי. גורם בכיר באמירויות הוסיף כי הסיוע בתקופה הקריטית לא יישכח.