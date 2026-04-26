תא"ל במיל' ראם עמינח, בעבר יועצו הכלכלי של הרמטכ"ל, טוען כי אכ"א הוא האחראי המרכזי לטירפוד גיוסם של צעירי המגזר החרדי. על רקע קביעת בג"ץ המחייב נקיטה בסנקציות כלכליות כלפי משתמטי הגיוס מסביר תא"ל עמינח בראיון לערוץ 7 מדוע.

"מאז יוני 24' כשבג"ץ פסק שאין תורתו אומנותו וצריך לגייס את כולם, עברו כמעט שנתיים ומאז חלק גדול מהצעירים החרדים עד עכשיו לא הגיע המועד שלהם להתייצב. הם גם לא עריקים כי אכ"א דוחה ודוחה ודוחה את הגיוס שלהם. בהתחלה שלח להם צו ראשון באיחור לשנה, ואז מחכה שוב, בנוסף, גם כשבחור חרדי מגיע לצו ראשון ורוצה להתגייס, אומרים לו שלא יזדרז ושיש פרויקט חדש ומעניין 'תלמיד לתמיד', זה אומר שיחזור לישיבה לעוד עשרים חודשים של לימוד בפיקוח ואז כשיהיה נשוי עם ילד יבוא וגם אז ישולב בפרויקט 'קודקוד' שבו יהיה גם על אזרחי, גם יישב בבני ברק, גם יהיה פקיד וגם יקבל 9000 שקל. בנתיים מדווחים עליו כאילו הוא התגייס. כשמסתכלים על כל התהליכים האלה מבינים שאכ"א הוא המטרפד העיקרי של גיוס חרדים", קובע עמינח.

בדבריו מציין עוד תא"ל עמינח כי לא מדובר בהתנהלות עכשווית בלבד, שכן כזכור, כאשר גילה הרמטכ"ל דאז כוכבי שבאכ"א מציגים נתונים שקריים הקים את ועדת נומה בראשות האלוף רוני נומה, והממצאים אכן איששו את המסקנה לפיה אכ"א מרמה את הרמטכ"ל בידיעת חלק מבכירי אכ"א. עוד הוא מציין כי בוועדה היה חבר גם אדם חרדי שעבר על הרשימות של מי שדווחו כמי שגוייסו ולא מצא ברשימה ולו חרדי אחד. "הרמטכ"ל כוכבי קיבל את הממצאים ונזף בכל הנוגעים, מראש אכ"א ומטה".

"בג"ץ אמר מפורשות שאין יותר דחיית שירות, ולמרות זאת המציאו את 'התלמיד לתמיד' הזה וממשיכים לתת דחיית שירות כאילו אין בג"ץ", אומר עמינח ומוסיף כי הוא בהחלט מבין את דברי הרב יצחק יוסף על אכיפה בררנית שמתמקדת בבחורים חרדיים ממשפחות ספרדיות לעומת מי שאין כלפיהם אכיפה כלשהי, כלומר בני ישיבות ממשפחות אשכנזיות. "הרב יוסף כואב את כאבם של מי שלא מיוחסים", אומר עמינח הסבור כי למתווה שכזה מובילה הצעת החוק הנידונה כעת בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מתווה בו יהיו מי שיסומנו כחרדים סוג ב' והם אלה שיגוייסו.

המתווה הנכון לטעמו של עמינח, מתווה שאותו יש לאמץ, מתבסס על החוק הקיים, אך לשם כך, הוא אומר, יש להקים חטיבה חרדית אמיתית ולא פלוגה שתיקרא חטיבה ותזכה למסע יח"צנות משומן, אלא חטיבה של ממש שבה גם הסגל יהיה כולו חרדי לחלוטין ולא חרד"לי, "כדי שאימא ששולחת ילד חרדי תקבל ילד חרדי. גם אם הסגל החרד"לי שלו יותר מקפיד ממנו היא רוצה שהוא יחזור חרדי, ולא ילד למדן יותר".

"אסור להתחיל בגיוס השוליים. מי שאומר שנתחיל בגיוס אלה שלא בישיבות, מכשיל את הגיוס, כי הוא אומר שנגכייס את השוליים וכך כולם יודעים שמי שגוייס הוא שוליים, וכך הגיוס נכשל. אני חותר לכך שחרדי לובש מדים לא ייפגע בייחוס".

לשאלתנו מדוע אכ"א נוקט בדרך זו של הונאה וזיוף נתונים, משיב עמינח בתמצית: "יש הרבה מאוד גורמים בהנהגה החרדית שרוצים דברים אחרים ולוחצים על אכ"א שבמידה רבה עובד אצל ההנהגה החרדית ולא אצל הרמטכ"ל".