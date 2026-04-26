החל מהבוקר (ראשון), כ-17 אלף בתי אב ביישובים צמודי הגדר יקבלו הודעה אישית לטלפון הנייד ובה כרטיס אשראי דיגיטלי טעון במסגרת מתווה "צפון פלוס".

המיזם, שקודם על ידי משרד האוצר ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, נועד להזרים עשרות מיליוני שקלים ישירות למגזר העסקי בקו העימות.

המענקים, המבוססים על אפליקציית 'כאל', יחולקו לפי המפתח הבא: תושב יחיד יקבל 1,000 ש"ח, זוג יקבל 2,000 ש"ח, משפחה עם ילדים או הורה יחיד יקבלו 2,500 ש"ח.

ייחודו של המתווה הוא במגבלת המימוש. הכספים ניתנים לשימוש אך ורק בבתי עסק הממוקמים בטווח של עד 2 ק"מ מגבול הצפון.

המטרה היא להבטיח שהתקציב יחזור לבעלי העסקים המקומיים שספגו פגיעה קשה בשנה האחרונה.

במקביל לסיוע לתושבים הקיימים, משרד האוצר הקצה 30 מיליון ש"ח לעידוד התיישבות ביישובי קו העימות: קרית שמונה, מטולה ושלומי. משפחות של משרתי מילואים שיעברו להתגורר ביישובים אלו יקבלו מענק של 24,000 ש"ח לשנה הראשונה, עם אפשרות להרחבה לשנה נוספת.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "מתווה הארנק הדיגיטלי הוא צעד נוסף מתוך שורה של צעדים שאנחנו מובילים לחיזוק ושיקום הצפון, אנחנו מחויבים לתושבי הצפון לא בדיבורים, אלא במעשים. תמונת הניצחון שלנו תהיה- דרום לבנון חרבה וישובי הצפון פורחים ומשגשגים, לא נעצור לפני שנגיע ליעד".

השר במשרד האוצר זאב אלקין הוסיף: "מתווה ‘הארנק הדיגיטלי’ הוא צעד נוסף במאמץ הרחב לחזק את הישובים צמודי הגדר בצפון, גם את התושבים וגם את העסקים המקומיים שנפגעו בתקופה האחרונה. לצד הסיוע המיידי, הממשלה ממשיכה לקדם צעדים רחבים יותר לפיתוח האזור, ובקרוב נביא לאישור הממשלה החלטה נוספת- תוכנית החומש לחיזוק הצפון, שתעניק כלים ארוכי טווח לצמיחה ולחיזוק האזור כולו".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק הוסיפה: "בונים חומת מגן של התיישבות גם בגבול הצפון. הארנק הדיגיטלי הוא עוד צעד בתפיסת היסוד שלנו, לפיה ההתיישבות היא חלק אינטגרלי והכרחי של המערכה בכל אחד מגבולותינו בכלל, ובגבול הצפון בפרט. בבסיס ההחלטה עומדים גיבורי ההתיישבות בצפון - גם הותיקים וגם החדשים - הם ראש החץ של המערכה, ושותפים מרכזיים בכל הצלחה".

שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף חתם: "הארנק הדיגיטלי 'צפון פלוס’ הוא צעד אחד, מתוך שורה של צעדים שאנחנו מובילים לחיזוק הצפון. אנחנו פועלים לשיקום, לצמיחה ולשינוי עומק שיחזיר חיים, ביטחון וכלכלה חזקה ליישובי הגליל. הבחירה למקד את המענקים בתוך היישובים עצמם היא אמירה ברורה: מחזקים את התושבים ומחזקים את העסקים המקומיים יחד. לצד זה, אנחנו ממשיכים לקדם השקעות, להביא אוכלוסייה חדשה ולבנות תשתית ארוכת טווח לצמיחה. המחויבות שלנו היא להמשיך לפעול עד שנראה גליל חזק, משגשג ומלא הזדמנויות, כזה שתושביו גאים לגור בו ובטוחים בעתידם".