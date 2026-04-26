במפלגות הימין הגיבו אחר הצהריים (ראשון) להודעה הצפויה של נפתלי בנט ויאיר לפיד על איחוד מפלגותיהם לקראת הבחירות הקרובות.

בליכוד פרסמו תמונת AI של מנסור עבאס נוהג ברכב ולפיד ובנט מוצגים כילדים החגורים במושב האחורי וכתבו: "הנהג הוא מנסור. לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו. בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור".

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', פרסם בחשבון ה-X שלו תמונה של בנט ולפיד עם מנסור עבאס וכתב: "לא מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס".

השר לביטחון לאומי ויו"ר מפלגת עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הגיב "ברית האחים של בנט-לפיד חוזרת למכור את המדינה לתנועה האסלאמית. בנט היה שמאל קיצוני ויישאר שמאל קיצוני".

השר מיקי זוהר הוסיף "ככה זה כשאין אידיאולוגיה ואין שום אג'נדה. לא ימין ולא שמאל. בנט כאילו ימין ולפיד כאילו שמאל - וביחד הם מנסים לעבור את אחוז החסימה. אני גאה להיות בליכוד, המפלגה הכי דמוקרטית בישראל עם דרך לאומית ברורה וחדה".

השרה גילה גמליאל כתבה "לאחר שנכשל בניסיון להונות פעם שניה את בוחרי הימין איש השמאל בנט מתאחד. שהשמאל יחלק את קולותיו כראות עיניו".

השרה מאי גולן הגיבה "הצלילה בסקרים עשתה את שלה ובנט ולפיד חוזרים למודל העסקי היחיד שהם מכירים: "הרשימה המשותפת". אחרי הסטארט-אפ המוצלח של החלטה 550 - מסלול ישיר מהקופה הציבורית לארגוני פשיעה תמורת אצבעות איסלמיות - ברית הדחויים מתחדשת עם תיאבון של קרוקודיל ו-0 פיקוח. אל תתבלבלו, זה לא איחוד של המרכז, זה איחוד של אינטרסים. צמד החמד באים לשדוד את הקופה הציבורית ולשמן את הפרוטקשן, הכל "לתפארת" מנסור עבאס. שיהיה בהצלחה לסניף בנצרת".

ח"כ שמחה רוטמן הגיב "הדרך למנסור עבאס ולאחמד טיבי עוברת אצל לפיד. ברית האחים (המוסלמים) יצאה לדרך".