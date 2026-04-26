בכל תוכנית לחימה, מגיע הרגע בו בנק המטרות שנבנה במשך שנים - מצטמצם לבודדות בלבד. זה קורה לאחר שמפקדות הקבע ומחסני התחמושת העיקריים כבר הושמדו, והמערכה הופכת למרדף דינמי אחר מטרות 'רגישות זמן'.

מכאן, למודיעין שלנו יש חלון של דקות, והמירוץ לפגיעה בהן הוא נגד השעון. בפיקוד הצפון, אלה אנשי מש"ת (משימת תקיפה) 'אופק פעיל', שמטרתם אחת: לצוד את המטרות הדינמיות, ברגע בו יעשו טעות.

הצורך במש"ת נולד ממסקנות מלחמת לבנון השנייה, אז הובן כי לצד בניית בנק מטרות סטטי, הצבא זקוק למנגנון שיודע לייצר חדשות - תוך כדי הלחימה. פיתוח היכולת החל לפני כעשור, במסגרת אימונים ותרגילים שדימו מעקב אחר חיזבאללה בזמן אמת.

המנגנון הופעל לראשונה במהלך 'חיצי הצפון' בשלהי 2024, ובתקופת פעילותו ב'שאגת הארי' התוצאות בשטח הניבו פרי, כפי שחושפים המספרים: 360 מטרות הותקפו, ביניהן עשרות יעדים כלכליים, וכ-400 פעילי טרור חוסלו. מה שמעניין במיוחד הוא זמן התגובה הממוצע מרגע קבלת האינדיקציה - שעומד על 30 דקות בלבד.

"משימת 'אופק פעיל' נולדה מהיגיון שבא לפתור בעיה קיימת בעולם הלחימה, ובצה"ל בפרט, במשך שנים", מסביר רס"ן (במיל') י', קמ"ן המש"ת, "בנינו טכניקה ייחודית שמאפשרת לייצר הספק מטרות גבוה באופן רציף, גם לאחר כמה ימי לחימה רציפים".

השיטה מתבססת על היכרות צפופה עם ארגוני הטרור בגבול הצפוני. "כמילואימניקים, שחיים את הגזרה לא מהיום, אנחנו מכירים את התרבות והשפעותיה על פעילי הטרור והכפרים כאן", הוא אומר, "כשאתה מחפש אדם ספציפי, אתה מנתח 'למה הוא בחיזבאללה בכלל? האם זה עבור הכסף? הכבוד? או שמדובר בדתי אדוק שרוצה לקדש את השהאדה?' ההבנה הזו, בשילוב כלים טכנולוגיים ומודלים של יחידה 8200, מאפשרת לנו לפעול מהר יותר".

התהליך המבצעי קורה בתוך המש"ת, בעבודה כתף אל כתף בין המודיעין לדרג התוקף. רס"ן י' מתאר כדוגמה סיטואציה שכיחה בה הוא מזהה שלושה פעילי נ"ט שמתקדמים לעבר קבוצת לוחמים: "אני נותן לנציג חיל האוויר שלידי נ"צ ומשקף לו שהם ישהו שם ב-20 הדקות הקרובות. תוך דקה, הוא מתכנן את המטרה מול מטוס שכבר בפטרול בשמיים. וגם, היו מקרים בהם טייסים שרק חזרו מתקיפה באיראן, הופנו כבר למשימות כי היה להם חימוש מתאים והיו במיקום רלוונטי".

"ההיכרות שלנו עם חיל האוויר או חיל הים - היא זאת שמאפשרת את המהירות", הוא מסביר, "הצלחנו להגיע לממוצע של כחצי שעה מזיהוי לפעולה, כי אני יודע בדיוק אילו מסמכים ונתונים הטייס צריך ממני, בזמן שהוא כבר באוויר".

מעבר לסיכולים, המש"ת פועל גם נגד התשתית הכלכלית של חיזבאללה, משימה המבוססת על עבודת חטיבת המחקר. במקרים אלו, המירוץ הוא נגד פינוי הכספים מסניפי אגודת 'אלקרצ' אלחסן'. "בשונה ממטרות TCT קלאסיות, אין כאן שינוי במיקום הסניפים. המורכבות היא איזה בנק רלוונטי עכשיו, בשעה הזאת - ולאן יפנו את הכסף בקרוב", רס"ן י' מבהיר.

בנוסף, המש"ת מהווה מרכיב קריטי בחילוץ כוחותינו תחת אש. כשצוות לוחמים נתקל במחבלים, אנשי המילואים של אופק מייצרים עבורו 'פרימטר' על האזור בזמן אפס, מזהים פעילי רדואן או נ"ט שזורמים לזירה כדי לבודד את כוחות החילוץ, ותוקפים אותם בטרם יוציאו לפועל את מזימתם.

"בתור אנשי מילואים, כולנו הוקפצנו לחמ"ל כשפרץ המבצע. כשחיזבאללה הצטרף, ידענו שהוא ישלם על כך מחיר כבד", אומר הקצין, " כשאתה מקבל את המשימה 'אד הוק', ולא יכול להגיד: 'אני יוצא עכשיו לתכנון של שבועיים', אלא נדרש לבצע אותה תוך שעה ואף פחות - זה נותן סיפוק אדיר ומראה לכל אחד ואחת ביחידה עד כמה העשייה שלנו מהירה ומשמעותית".