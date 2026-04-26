יו"ר מטה התכנון הלאומי במשרד הפנים, הרב נתן אלנתן, הודיע היום (ראשון) למנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, על סיום תפקידו, לאחר תקופה משמעותית שבה הוביל את מערכת התכנון הלאומית בשנים מאתגרות ומורכבות במיוחד.

במכתבו ציין הרב אלנתן כי בתקופת כהונתו, על רקע מלחמת הקיום שבה מצויה מדינת ישראל והאתגרים הלאומיים חסרי התקדים שנלוו לה, פעלה מערכת התכנון הלאומית באופן רציף ואינטנסיבי, מתוך אחריות ציבורית עמוקה והבנה כי התכנון מהווה נדבך מרכזי בחוסנה של המדינה.

במהלך כהונתו הוביל שורת רפורמות משמעותיות בתחום הרישוי והתכנון, שנועדו לייעל את הליכי התכנון, להפחית ביורוקרטיה ולקצר את משך הוצאת היתרי הבנייה, תוך חיזוק הוודאות התכנונית והאצת פיתוח יחידות דיור, תשתיות ומיזמים לאומיים.

"אני מסיים את תפקידי בתחושת שליחות עמוקה והכרת תודה על הזכות שניתנה לי לשרת את מדינת ישראל בתקופה כה משמעותית. מערכת התכנון היא מנוע מרכזי בצמיחתה של המדינה, ואני בטוח כי גם בהמשך תמשיך להוביל עשייה מקצועית, אחראית וממלכתית למען אזרחי ישראל ועתידה של המדינה", אמר הרב אלנתן והודה ליו"ר ש"ס אריה דרעי, ששימש בתחילת הקדנציה כשר הפנים, על האמון שנתן בו, וכן לשר הפנים לשעבר ח"כ משה ארבל, על הגיבוי המקצועי המלא לקידום המהלכים והרפורמות שהוביל.

בנוסף, הודה למנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, על העבודה המקצועית, התמיכה והשותפות לאורך כל הדרך.

הרב אלנתן ביקש להודות גם למנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, על השותפות המקצועית והאישית לאורך הדרך, וציין כי היה שותף מרכזי בעשייה ובקידום המהלכים המשמעותיים של מערכת התכנון: "לא יכולתי לבקש שותף טוב יותר לדרך".