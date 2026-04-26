מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו הכריז הערב (ראשון) בנאומו בישיבת פוניבז' כי בחורי הישיבות לא ילכו לצבא בכל סיטואציה - עם חוק הגיוס או בלעדיו.

"בני הישיבות לא ילכו לצבא בשום פנים ואופן, לא באונס ולא ברצון, בין אם יהיה חוק ובין אם לא יהיה חוק", אמר.

בדבריו התייחס לישיבה בה למד בשנות נעוריו. "אני נמצא כאן במקום זה, נפעם ונרגש ממקום בו הסתופפתי בנעורי", אמר, והוסיף כי הישיבה הפכה ל"בית יוצר לתלמידי חכמים רבים".

בהתייחסו למערכת המשפט, אמר הרב: "רשויות המשפט ממשיכים ברשעותם, אנחנו מאמינים בני מאמינים כי השם מכביד את ליבם". הוא הוסיף כי "גם כאשר הקב"ה מגלגל חובה על ידי חייב, סופו של הרשע לתת את הדין".

הרב קרא לעולם הישיבות להמשיך בלימוד התורה ללא פשרות: "כל הקשיים הללו לא יפריעו לנו בלימוד התורה, אדרבה ואדרבה נרבה עוד תורה, נרבה עוד לומדי תורה, נרבה עוד בתי מדרשות".

הרב הבהיר את עמדתו בנחרצות. "לא נתייחס לגזרותיהם, נתעלם מהם, והם וגזרותיהם יתנדפו כרוח נושבת וכחלום יעוף".

לסיום אמר: "תפקיד הרשויות להסדיר את זה ולא להקשות על זה, ואם הם יתעקשו, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".

הדברים מגיעים על רקע הנחיית בג"ץ להעמיק את הקיצוצים בתקציבי רווחה עבור המשפחות החרדיות בהן אב המשפחה הוא חייב גיוס.