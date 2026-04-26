בנט מכריז על איחוד עם לפיד צילום: דוברות

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הכריז הערב (ראשון) על איחוד כוחות רשמי עם יאיר לפיד ומפלגת "יש עתיד". את המפלגה המאוחדת, שתיקרא "ביחד", יוביל בנט.

בנט הציג את עצמו כ"ליברל ימני" והביע, בין היתר, תמיכה בנישואי להט"ב. לפיד הדגיש כי אמנם הוא בעד איחודים - אך יש מי שהוא מסתייג מצירופם - "רק המשתמטים והקיצוניים לא מזומנים לחיבור הזה".

לטענתו בנט האיחוד הוא ה"מעשה הציוני והפטריוטי ביותר" שעשו השניים למען המדינה. הוא הדגיש כי למרות המחלוקות האידיאולוגיות בינו לבין לפיד, השילוב ביניהם הוא צו השעה. "ללפיד ולי יש דעות שונות במגוון נושאים - ואנחנו לא מסתירים את זה, להיפך, אנחנו גאים בזה. אני גאה בזה ששני מנהיגים עם דעות שונות יכולים להילחם יחד לטובת עם ישראל".

במהלך נאומו פירט בנט את "תוכנית העבודה" של המפלגה החדשה, הכוללת הקמת ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר כבר ביום הראשון לממשלה, חקיקת חוק שירות לכולם והגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. "אנחנו מגיעים עם תכניות עבודה מוכנות, כדי לא לבזבז אף רגע".

לדבריו "לא בפעם הראשונה, יאיר לפיד מוכיח מנהיגות. שאצלו - טובת המדינה באמת מעל הכל". הוא חתם את דבריו בפנייה ישירה לגדי איזנקוט, כשאמר: "גדי, דלתנו פתוחה גם עבורך".

יאיר לפיד אמר בהצהרתו: "מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. זה מבחן למנהיגות שלנו, ואנחנו נעמוד בו. מה שאתם רואים פה היום, הוא הצעד הראשון. אנחנו פה מפני שהמדינה הזו זקוקה לאיחוד כאוויר לנשימה. אנחנו עומדים פה יחד בשביל כל מי שמאמין בדמוקרטיה. מאמין ביסוד היהודי העמוק של המדינה. מאמין בערכי הציונות ובזכותנו על הארץ הזו".

"אני רוצה להגיד מפה לאנשי יש עתיד, שכבר 14 שנים נלחמים באהבה למען המדינה: אנחנו עושים היום את מה שתמיד ידענו לעשות - שמים את האגו בצד, עושים את מה שטוב למדינת ישראל. כדי לנצח בבחירות המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט", הוסיף לפיד.

הוא אמר עוד כי "בנט הוא איש ימין מובהק, אבל הוא ימין ליברלי, הגון, שומר חוק, שלא מכר את ערכיו - לא לסחטנות חרדית ולא לשחיתות - הוא היה ראש ממשלה מצויין, והוא יהיה ראש ממשלה מצויין. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו.

אני לא מנסה לטשטש הבדלים או מחלוקות, אבל תמיד היה בינינו עוד משהו: אמון וחברות. אנחנו מכירים הרבה שנים, עברנו הרבה יחד, קיבלנו החלטות קשות יחד, אנחנו סומכים אחד על השני. יש בינינו אמון וחברות".

"לא מזמן היו בהונגריה בחירות. הנצחון של האופוזיציה שבר את כל הסקרים. היה הרבה יותר גדול ממה שמישהו ציפה. אחרי 16 שנה בשלטון אורבן הפסיד. זה קרה מפני שאנשים האמינו שאפשר לעשות שינוי. הם התאחדו מאחורי מועמד אחד, נלחמו על המדינה שלהם - ונצחו. בשביל זה בנט ואני פה, בשביל זה אנחנו עושים את האיחוד הזה", סיכם.