ועדת המשנה של וועדת האתיקה של הר"י (ההסתדרות הרפואית בישראל) צפויה להתכנס בשבוע הבא כדי לדון בעדכון המסמך "שרותי רפואה בזמן מלחמה" שעלול לחייב בתי חולים בשטח ישראל לקבל אלפי פצועים פלסטינים מעזה.

המסמך תחת הכותרת "הבטחת שירותי רפואה ובריאות בעת הסכסוך המזוין הישראלי-פלסטיני - 2003", מסעיר את המערכת שעומדת גם היום תחת עומס כבד.

בכיר במערכת הכלכלית שעוסק בימים אלה בטיפול בקרובת משפחתו שממתינה לטיפול רפואי מתח בשיחה עם ערוץ 7 ביקורת על עצם הדרישה ועל קיום הדיון. לדבריו, עצם העלאת הנושא לדיון מעוררת שאלות בנוגע להשלכות על הציבור בישראל.

לדבריו, "כל הטיפול בפלסטינים שאינם אזרחים ישראלים יבוא על חשבון ישראלים". עוד ציין כי המערכת "קורסת במילא תחת העומס", וכי יש להביא בחשבון את ההשפעה על זמינות השירותים הרפואיים.