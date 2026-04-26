פרשן חדשות 12, עמית סגל, ניתח את ההצהרות של נפתלי בנט ויאיר לפיד במסיבת העיתונאים שכינסו הערב (ראשון) וקבע כי השניים בעיקר התחמקו מהשאלות האמיתיות שמעיבות על החיבור ביניהם.

"ממשלה מורכבת משני דברים: מניהול וגם מאידיאולוגיה. הרשימה של בנט ולפיד צריכה לספר לנו מה הדעות שלה. למשל - על רפורמה משפטית. יש לנו את יאיר לפיד שיצא לרחובות בהפגנות קפלן ואת בנט שנשאר בבית ולפני כמה שנים אמר שהחיילים מפחדים מהפצ"ר יותר מאשר מיחיא סינוואר. בנט אומר שלא ייתן סנטימטר לאויב ואיך זה משתלב עם הנאום של יאיר לפיד כראש ממשלה בעצרת האו"ם? האם הוא כבר לא סבור שצריך לפנות מתנחלים?", תהה סגל.

הוא הוסיף "השאלה הגדולה ביותר היא הרכב הקואליציה הבא. כי על פי כל הסקרים אין לקואליציה הזו מספיק מנדטים לממשלה של 61. מה הם עושים אז? מושיטים את ידם לבנימין נתניהו? לסמוטריץ'? או רצים לרע"ם ולרשימה המשותפת? על כל השאלות הללו הם יצטרכו לענות בששת החודשים שנותרו עד לבחירות".

סגל הוסיף וניתח גם את מהלך האיחוד עצמו. "למרות הכחשות לפיד, היה ברור שהוא לא יוכל לרוץ לבד, כי אחוז החסימה הלך והתקרב אליו באופן מאוד מסוכן. ביום ראשון שעבר הוא נפגש עם בנט ואמר לו: 'אלך איתך ואהיה מספר 2'. רוב הרשימה יהיה של נפתלי בנט. ליש עתיד יהיה ייצוג שעל פי הסקרים הקרובים היא רק היתה יכולה לחלום עליו.

מדובר בהימור ענק על עתיד הבחירות. יאיר לפיד, בקרב בוחרי הימין בסקרים, הוא נמצא באזורים של יאיר גולן מבחינת חוסר האהדה. מצד אחד, זה נראה כמו מהלך, שאמור לגרוע מנפתלי בנט את המנדטים הימניים, הנדוניה שבשמה הוא מוביל לבחירות".

הוא ניסה להיכנס לראש של ראשי מפלגת "ביחד". "יש את הטיעון של השניים שאומר, זה לא כמו ב-2021 שבנט ולפיד עשו מעשה הונאה. הפעם זה מוצהר שהם הולכים להקים את הקואליציה ביחד. לדעתם, זה לא כזה משנה לבוחר שמאס בנתניהו, כועס על סמוטריץ' ומאוכזב מבן גביר, אם לפיד יהיה שר בכיר בגלל שהוא בקואליציה או שהוא בסיעה".