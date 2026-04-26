פוליטיקאים קטנים אינם הבשורה שלה חיכינו. הציבור הישראלי, לאחר שנים של מתיחות פנימית, קיטוב ושחיקה, מבקש הנהגה רחבה, אחראית ומאחדת.

לא עוד חיבורים טקטיים שנולדים מתוך רצון להגיע לשלטון בכל מחיר, אלא מהלך עמוק, עם בסיס רעיוני ברור, יכולת משילות, ואמון ציבורי רחב.

האיחוד הנוכחי איננו כזה. הוא מבוסס על ניסיון עבר שלא הבשיל לכדי הנהגה מגובשת. הוא נשען על מהלכים פוליטיים קצרים, על קומבינציות ועל תזוזות בין מחנות, אך חסר עקביות רעיונית ועמידה ארוכת טווח בלחצים המורכבים של הנהגת מדינה.

שני האנשים הללו מייצגים בעיני הציבור תהליך דומה, שאיפה מהירה מדי לפסגה, לעיתים תוך עקיפת הבשלה פוליטית נדרשת. האחד טרם גיבש תפיסה יציבה ועקבית, ומשנה עמדותיו בהתאם לרוח התקופה. השני עבר כברת דרך אידיאולוגית חדה, ממנכ"לות מועצת יש"ע אל מחנה המרכז-שמאל, תוך הישענות רבה על אישיות וכריזמה, אך במחיר של טשטוש ואף נטישת יסודות רעיוניים שהיוו בעבר את בסיס כוחו.

במקום להציע אלטרנטיבה מגובשת, האיחוד הזה נתפס כמהלך טקטי שמטרתו אחת, ניסיון נוסף להגיע לראשות הממשלה דרך מבנה פוליטי מורכב, שאיננו נשען על מכנה משותף עמוק, אלא על אינטרס רגעי.

דווקא בעת הזו, כאשר מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים ביטחוניים, מדיניים וחברתיים מורכבים, נדרשת הנהגה מסוג אחר. הנהגה שיודעת לשלב בין ניסיון לבין יציבות, בין עקרונות לבין פרגמטיות, בין כוח ביצועי לבין יכולת לאחד.

ייתכן שהמענה לאתגר הזה יגיע מקואליציית ימין-מרכז רחבה יותר. ואם כבר, שילוב כוחות בין דמויות בעלות רקע מאוזן ומנוסה, כמו וינטר ואיזנקוט, אולי אפילו ליברמן, לצד נתניהו, עשוי לייצר מסגרת רחבה יותר, מאוזנת יותר, ובעיקר כזו שמסוגלת להתמודד עם המציאות המורכבת.

אין מדובר באידיאל מושלם. אין כאן הנהגה חפה מביקורת. גם נתניהו איננו מושלם, ורבים האתגרים והחסרונות המיוחסים לו. אך במבחן המציאות, וביחס לחלופות המוצעות, ממשלה בראשותו, הנשענת על קואליציה רחבה יותר, נראית כיום אפשרות יציבה וריאלית יותר.

הציבור הישראלי אינו מחפש עוד ניסויים פוליטיים. הוא מחפש הנהגה שמסוגלת להוביל, להכיל וגם להכריע, ובעיקר לשאת באחריות לאורך זמן. האיחוד של בנט ולפיד, כפי שהוא מתגבש כעת, אינו עונה על הצורך הזה.

קובי אלירז שימש כיועץ לענייני התיישבות תחת שרי הביטחון משה (בוגי) יעלון, אביגדור ליברמן ובנימין נתניהו וכיועץ לשר הביטחון נפתלי בנט לענייני שטחי C.