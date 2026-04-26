החשוד המרכזי ברצח בנימין ימנו זלקה ז"ל בערב יום העצמאות לא משתף פעולה בחקירתו. ב-i24NEWS פורסם תיעוד של מעצרו לאחר שניסה להימלט מהשוטרים. הוא אמר להם: "אני לא קשור לשום רצח".

לפי שעה המשטרה מייחסת לו סעיף של רצח בנסיבות מחמירות.

חשוד נוסף במעורבות ברצח, בנו של בכיר במערכת הביטחון, שהגיע היום לדיון בהארכת מעצרו, משתף פעולה באופן חלקי עם החוקרים.

תיעוד הרצח מצלמות האבטחה

מוקדם יותר, פורסם סרטון המתעד את התקיפה והרצח בערב יום העצמאות, בו נראית חבורה של נערים מתנפלת על זלקה, כשאחד מהם דוקר אותו והאחרים מכים ומביטים באירוע. עד כה נעצרו שמונה חשודים במעורבות ברצח המזעזע.