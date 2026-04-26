חמישה מחזורים נותרו עד לסיום עונת 2025/26 בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל והערב (ראשון) הודיעה אחת מקבוצות התחתית על מינוי מאמן דווקא ברגע זה.

מ.ס אשדוד שאמש הפסידה לאחרונה בטבלה בני ריינה לאחר מהפך, בתוצאה 2:1 באצטדיונה הביתי, אצטדיון הי"א באשדוד, הודיעה הערב כי מינתה מאמן בעל ניסיון רב בדמותו של שרון מימר.

ההפסד אמש העמיק את המשבר של הקבוצה מעיר הנמל, כשזו ניצחה רק פעם אחת ב-19 משחקיה האחרונים בכל המסגרות - את ריינה עצמה.

ההפסד אמש היה לקש ששבר את גב הגמל עבור הבעלים, איש העסקים ג'קי בן זקן שהודיע הערב על מינויו של מימר כמאמן הקבוצה במקומם של שחקן העבר ניר ביטון ואבי אבינו חסרי הניסיון.

מימר כבר העביר את אימון הבכורה שלו באשדוד ויעמוד על הקווים בעוד יומיים בלבד, כאשר יתארח עם אשדוד אצל קבוצתו האחרונה ממנה התפטר רק לפני חודשיים - בני סכנין, לאחר שאוהדיה איימו לפגוע בו לכאורה.

"אני שמח להגיע לאתגר החדש שמחכה לי כאן באשדוד", אמר מימר לאחר החתימה. "הפוטנציאל של המועדון גבוה, וזה מה שגרם לי להגיע לקבוצה עוד העונה. לא הייתי מגיע לכאן אם לא הייתי רואה את העתיד שמצפה למועדון הזה. המטרה שלי היא לחבר את העיר ואת האוהדים לקבוצה ואני מאמין שעם עבודה קשה ותהליך נכון זה יקרה. כרגע המטרה המרכזית שלנו ברורה - להבטיח כמה שיותר מהר את ההישארות שלנו בליגה ואני בטוח שנצליח לעשות את זה".