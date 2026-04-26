אחרי 10 מחזורים שבהם השיגה ניצחון בודד, ובתווך גם נענשה בהפחתת שמונה נקודות וירדה אל מתחת לקו האדום בשל פרשת חוזים כפולים, עירוני טבריה עלתה הערב (ראשון) שוב אל מעל הקו האדום בטבלת ליגת העל בכדורגל.

היה זה בזכות ניצחון ביתי בתוצאה 0:2 באצטדיון שבנוף הגליל, מול היריבה מהצפון גם היא, עירוני קריית שמונה.

שני שערים במחצית הראשונה, בדקות ה-15 ו-38 הספיקו לטבריינים בכדי לנצח ולהעפיל אל המקום ה-12 בטבלת ליגת העל בכדורגל, המקום שיספיק לה בכדי לשרוד עונה נוספת בליגת העל.

מי שהחליפה את טבריה מתחת לקו האדום היא הפועל ירושלים המתרסקת.

האדומים מהבירה שנפרדו בשבוע החולף ממאמנם בשבע השנים האחרונות, זיו אריה, לא הצליחו להיעזר באפקט החלפת המאמן כאשר סיימו שוב משחק ללא ניצחון, שוב עם תיקו 0:0 נטול שערים במשחק הבכורה של מאמנם החדש ליאור זדה מול הפועל חיפה.

הפועל ירושלים ללא ניצחון בשמונת המחזורים האחרונים, במהלכם כבשה שלושה שערים בלבד.

חמישה מחזורים לסיום הפלייאוף התחתון של ליגת העל בכדורגל, נדמה כי ירושלים בדרך חזרה למקום ממנו באה לפני חמש שנים - הליגה הלאומית.