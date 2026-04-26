לראשונה העונה. מאז מרץ 2025, לא הצליחה אליצור נתניה לרשום רצף ניצחונות בליגת העל שבכדורסל. דווקא הערב (ראשון) בקרב התחתית מול יריבה הדומה לה, מכבי רמת גן, במשחק בו פיגרה לאורך שלושה רבעים הצליחה נתניה לעשות את זה שוב - לנצח משחק שני ברציפות במסגרת הליגה.

בשלושת המשחקים האחרונים בין נתניה ורמת גן, ניצחה הקבוצה הבייתית, כאשר הפעם האחרונה שהאורחת יצאה כשידה על העליונה התרחשה ב-7 בפברואר 2010, אז רמת גן ניצחה 107:94.

הערב זה שוב נגמר צמוד רק שהפעם הניצחון היה של האורחים מנתניה.

למעשה, עד לעצירת הליגה בשל פרוץ מבצע "שאגת הארי" ומלחמת ישראל וארה"ב באיראן, הייתה נתניה אחרונה בתחתית טבלת ליגת העל בכדורסל וסומנה כיורדת הוודאית חזרה לליגה השניה. או אז פרצה המלחמה, נתניה נערכה בכוחות מחודשים וזה הואיל לה מאוד כשהיא כבר עם שני ניצחונות רצופים בליגה מאז שבה לשחק.

הערב גם הפרש שיא שלילי בן 12 נקודות לזכות רמת גן, לא הרתיע את החבורה מהשרון כאשר למרות שפיגרו במשך שלושה רבעים, הצליחו לעשות מהפך ב-10 הדקות האחרונות של המשחק.

זה נגמר עם 77:76 דרמטי לזכות האורחים מנתניה שקלעו סל ניצחון, 42 שניות לסיום.

רמת גן שבעצמה קטעה רצף של ארבעה הפסדים עם חזרת המשחקים לאחר פגרת המלחמה הכפויה, נעצרת אחרי ניצחון אחד בלבד עם הפסד דרמטי בקרב התחתית. הפסד שיעלה לה בירידת ליגה?

מי שעוד ניצחה הערב בחוץ במסגרת ליגת העל בכדורסל, היא בני הרצליה ששבה למסלול הניצחונות עם 95:88 על עירוני נס ציונה. בעוד הרצליה חוזרת להיצמד לצמרת הטבלה, נס ציונה עשויה למצוא את עצמה מסתבכת במאבקי ההישרדות בתחתית הטבלה.