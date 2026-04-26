רק לפני ארבע שנים אירחה קטאר את טורניר הכדורגל היוקרתי ביותר בעולם, גביע העולם בכדורגל, מונדיאל 2022 שמה שסימל עבורה את התפתחותה בכיוון המערב ואת החשיבות שלה בעיניי אירופה כולה.

אמש, הציג שדר הספורט המצרי עלי מוחמד עלי, ברשת השידור העולמית BeIN Sports שבסיסה יושב בקטאר, מחזה אנטישמי ומגעיל כאשר החליט להחרים ולא להזכיר את שוערה הישראלי של קבוצת סאות'המפטון האנגלית מהליגה השניה, דניאל פרץ.

היה זה במהלך משחק חצי גמר הגביע האנגלי, כאשר פרץ וסאות'המפטון רצו לשחזר שיא היסטורי ולעשות סנסציה נוספת כדי להניף גבוה ראשון אחרי למעלה מ-50 שנים.

פרץ וקבוצתו מהליגה השניה היו לא רחוקים מלעשות זאת כאשר הובילו בדקה ה-81, אך בתוך דקות הצליחה סיטי לכבוש פעמיים ולהפוך את התוצאה בדרך להדחה של פרץ וסאות'המפטון ממפעל הכדורגל השני בחשיבותו באנגליה, הגביע האנגלי.

שוער נבחרת ישראל, פרץ, רשם הופעה מרשימה על אף ההפסד אך ברשת ספורט עולמית בחרו להחרימו כשלא הזכירו אותו ואת שמו, זאת בשל היותו ישראלי.

במהלך השידור ברשת הספורט העולמית שבסיסה נמצא בקטאר, אמר השדר המצרי עלי מוחמד עלי כי לא יזכיר את שמו של שוער סאות'המפטון ולא פירט את הסיבה לכך אך בהחלט רמז כי עובדת היותו של פרץ ישראלי היא שגורמת לו שלא להזכיר את שמו במהלך המשחק כולו וכך אכן עשה.