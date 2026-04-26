במערכת הביטחון חוששים מהסלמה נוספת בגבול הצפון: פיקוד העורף החזיר הערב (ראשון) הגבלות לאזור קו העימות והחל ממחר - יוגבלו התקהלויות לעד 1,500 איש בלבד ביישובי קו העימות ובמירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה.

המדיניות במערכת החינוך ומקומות העבודה תישאר ללא שינוי.

במהלך הערב דיווח כלי תקשורת בלבנון על גל תקיפות של מטוסי קרב ישראלים בדרום המדינה. לפני כן דווח כי חיל האוויר הפציץ יעדי חיזבאללה בכמה כפרים באזור.

בתוך כך, פורום ראשי רשויות קו העימות הודיע על החלטה דרמטית להפסיק את פעילות מוסדות החינוך ומערך ההסעות ביישובים הנמצאים תחת איום הירי.

ההשבתה, שתיכנס לתוקפה ביום שלישי הקרוב, מגיעה על רקע המשך ירי הרקטות והכטב"מים מצד חיזבאללה, המערער את תחושת הביטחון של התושבים למרות הדיווחים על הסדרה או הפסקת אש.

בהודעה משותפת שמסרו, הבהירו ראשי הרשויות כי "המציאות בשטח מוכיחה כי הביטחון בקו העימות לא הושב". לדבריהם, לא ניתן להמשיך בשגרת לימודים כאשר הילדים והצוותים החינוכיים חשופים לסכנת חיים יומיומית בדרכים ובכיתות.

משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, החריף את הטון ומתח ביקורת נוקבת על הנהגת המדינה. "אני זועם על הניתוק של היושבים במגדל השן אל מול המציאות של ההורים, התלמידים והתושבים פה. דמם של ילדינו אינו הפקר ולא נמתין לאסון כדי לקבל החלטות מצילות חיים".

דוידוביץ' הבהיר כי הרשויות לא יאפשרו את הפקרת התלמידים בדרכים המאוימות, וכי ההשבתה תימשך עד למתן פתרונות ביטחוניים ממשיים.