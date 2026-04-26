שני רחפני נפץ הופעלו נגד כוחות צה"ל שפינו את הפצועים מהתקרית שבה נהרג סמל עידן פוקס ז"ל. אחד מהם יורט והשני פגע סמוך מאוד לכוח החילוץ.

פוקס, בן 19, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא יובא למנוחות מחר (שני) בשעה 16:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין סגולה בעירו.

בתקרית נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל. ששת הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה תשע בבוקר. מחבלי חיזבאללה שיגרו כטב"ם נפץ לעבר טנקים של גדוד 77 מחטיבה 7 של השריון שפועלים בכפר א-טייבה בדרום לבנון - כארבעה קילומטרים מהגבול. הכוח שעסק בתיקונים בטנק בשטח פתוח סמוך למבנים - נפגע.

בהמשך התקרית שוגרו שני רחפני נפץ נוספים לעבר הכוחות. אחד מהם יורט והתפוצץ בסמוך לכוחות שפינו את הפצועים. לא היו נפגעים בתקריות הללו. צה"ל תקף בתגובה תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון.