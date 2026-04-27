ישראל העבירה מסר בימים האחרונים לממשל האמריקני לפיו כל הקלה במצור, ולו הזמנית או החלקית ביותר, תתפרש בטהראן כחולשה ולא תוביל להתגמשות במגעים בין הצדדים, כך דווח בחדשות 12.

גורמים מדיניים בירושלים הזהירו כי האיראנים צפויים להתבצר בעמדותיהם ולהשתמש בהקלות כדי לשפר את עמדת הזינוק שלהם להמשך המאבק, במקום לחתור להסכם פירוז אמיתי.

אמש כינס ראש הממשלה נתניהו את הקבינט, במטרה לגבש אסטרטגיה ישראלית, לתרחישי הקיצון שעל הפרק.

במקביל, צבא ארה"ב כבר עמל על תוכנית, למקרה שהמגעים יגיעו לפיצוץ ויהיה צורך לחזור ללחימה נגד איראן.

על פי דיווח ברשת CNN, הפנטגון גיבש תוכניות תקיפה מפורטות המיועדות להפעלה מיידית במקרה של קריסת הפסקת האש. המוקד המרכזי הוא מצר הורמוז, שם איראן ממשיכה לאיים על נתיבי הסחר העולמיים.

המתיחות הגיעה לשיא לפני כשבוע, כאשר איראן הודיעה על סגירה מחודשת של מצר הורמוז - פחות מ-24 שעות לאחר שהצהירה על פתיחתו. בטהרן טוענים כי המצר יישאר חסום עד לסיום המלחמה, מהלך שהנשיא טראמפ הגדיר כניסיון "להתחכם".