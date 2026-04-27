ארבעת המפקדים הנמצאים בלב העשייה של חטיבת המבצעים בצה"ל, עולים לראשונה מהבור בקרייה.

הם משוחחים עם כתב i24NEWS, ינון שלום יתח, על מימדי ההרס באיראן, מצבו של המשטר, וכיצד תראה המערכה הבאה.

סא"ל נ' חושף כי "יש סדקים עמוקים מאוד בין מקבלי ההחלטות, לבין הזרוע הצבאית וגופי הביטחון השונים, הם כבר לא נמצאים במקום שהם חשבו שהיו בו לפני מכת הפתיחה. הם הבינו שאין אדם חסין על אדמת איראן. יש זליגה גדולה מהצבא ומגופי הביטחון ואני מניח שהמשטר יעשה כל שביכולתו כדי להסתיר את זה".

הוא מוסיף "ככל שאנחנו נקטין את הפעולות שלנו הם יתאוששו. צריך להגיד שיכולת שלהם לייצר מחדש נפגעה משמעותית. היקף הנזק בישראל ביחס למה ששיערנו - אינו גדול. החוויה של תושבי מדינת ישראל אינה זהה בשום דבר למה שקורה בצד השני".