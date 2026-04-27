הדיון בתיקי האלפים, שבו היה אמור ראש הממשלה בנימין נתניהו לשוב ולהעיד הבוקר (שני) במשפטו, בוטל כשעה וחצי בלבד לפני מועד פתיחתו המתוכנן.

הביטול הגיע בעקבות בקשה דחופה שהגישו סנגוריו של נתניהו ברגע האחרון וקשורה בסיבות ביטחוניות.

ראש הממשלה היה אמור להתייצב על דוכן העדים לאחר הפסקה של כחודשיים בניהול המשפט, אולם בהודעת בית המשפט הובהר כי הדיון לא יתקיים כמתוכנן.

לפי הודעת בית המשפט, בקשה מסודרת המנמקת את סיבת הביטול תוגש לתיק בהמשך היום - ורק אז תינתן החלטה רשמית לגבי המשך ההליכים.

אמש דווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס" כי נשיא המדינה, יצחק הרצוג, קיבל החלטה עקרונית שלא להעניק לנתניהו חנינה בשלב זה. במקום זאת, הרצוג מתכוון לפעול כמתווך כדי להוביל את הצדדים לחתימה על הסדר טיעון.

בבית הנשיא אישרו את הפרטים ומסרו בתגובה כי "נכון למצות מהלך של הסדר בין הצדדים לפני הדיון על החנינה".